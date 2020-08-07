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Metallica

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Видео с репетиции METALLICA



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METALLICA опубликовали видео с репетиции, которая недавно состоялась в штаб-квартире группы в Сан-Рафаэле, Калифорния.

METALLICA Is Back Together In Rehearsal:




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What the hell is going on at HQ?!

A post shared by Metallica (@metallica) on




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Lord Iscariah


8 авг 2020, 13:10		Тот самый момент, когда у Металлики репетиция звучит сочнее и качественней, чем у 90% метал групп официальные DVD


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