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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 54
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
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Metallica

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22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Детройте двенадцатого ноября, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Dirty Window
72 Seasons
If Darkness Had a Son (Followed by “Motown Yo Town” Kirk and Rob doodle)
Welcome Home (Sanitarium)
You Must Burn!
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Moth Into Flame
Fight Fire With Fire
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
One
Enter Sandman




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