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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 171
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Metallica

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28 июл 2021 : 		 METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью

27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

23 июл 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком

25 июн 2021 : 		 Фотокнига METALLICA выйдет осенью

22 июн 2021 : 		 Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью

17 июн 2021 : 		 METALLICA приедет летом в Европу

16 июн 2021 : 		 Специальный набор от METALLICA

12 июн 2021 : 		 METALLICA подают в суд на страховщиков

26 май 2021 : 		 METALLICA намекает
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METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью



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METALLICA 4 ноября в зале Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, даст специальное шоу. Первыми купить билеты в зал на 7000 человек получат возможность участники фан-клуба коллектива.

«Мы рады добавить ещё один вечер в календарь гастролей этой осенью.

Это так здорово — строить планы относительно поездки, и мы не можем дождаться, когда сможем увидеть всех вас там. Следите за этим сайтом... У нас в планах ещё несколько концертов!»

METALLICA To Play



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