сегодня



METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью



METALLICA 4 ноября в зале Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, даст специальное шоу. Первыми купить билеты в зал на 7000 человек получат возможность участники фан-клуба коллектива.



«Мы рады добавить ещё один вечер в календарь гастролей этой осенью.



Это так здорово — строить планы относительно поездки, и мы не можем дождаться, когда сможем увидеть всех вас там. Следите за этим сайтом... У нас в планах ещё несколько концертов!»







+0 -0



просмотров: 284

