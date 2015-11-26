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METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия



METALLICA объявили о проведении по случаю 40-летия мероприятия "San Francisco Takeover", в рамках которого выступят TAIPEI HOUSTON, в состав которой входят Myles и Layne Ulrich, и OTTTO, в состав которой входят Tye Trujillo. Также в другой день сыграют THE WEDDING BAND, сайд-проект участников METALLICA Kirk'a Hammett'a и Robert'а Trujillo, с вокалистом UGLY KID JOE Whitfield'ом Crane'ом и гитаристом BAD WOLVES Doc'ом Coyle'ом.



«До празднования нашего 40-летия остался всего месяц, и мы готовимся захватить город Сан-Франциско! От потрясающей живой музыки и вечеринок Blackened Whiskey до кинофестиваля 'TALLICA и трёх мероприятий Росса Халфина — вы не захотите пропустить то, что мы приготовили. Билеты на все мероприятия выходных поступят в продажу в эту пятницу, 19 ноября, в 10 утра по тихоокеанскому времени.



Вы уже решили посетить два концерта METALLICA и хотите быть уверены, что попадёте на все остальные официальные мероприятия METALLICA в Сан-Франциско в эти выходные? Очень ограниченное количество билетов "Takeover the 40th" также будет доступно в пятницу.



Пожалуйста, обратите внимание, что требования Сан-Франциско о подтверждении прививок и масок распространяются на все мероприятия. Для получения дополнительной информации посетите сайт SF.gov».







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