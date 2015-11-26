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Барабанщик METALLICA получил "HN Award"



Lars Ulrich получил премию HN Award от Семейного фонда Хеде Нильсена. Награда включает денежный приз в размере 600 000 датских крон, который он передаст трём различным благотворительным организациям в Дании: Dyrenes Beskyttelse, занимающейся защитой животных на национальном, европейском и международном уровнях; Kofoeds Skole, осуществляющей социальную работу для взрослых в соответствии с «социально-педагогическим» принципом расширения личных и профессиональных возможностей; и Børns Vilkår, деятельность которой направлена на прекращение детской преступности во всех её формах.



«Очень рад объявить, что я пожертвую по 200 000 датских крон трём различным благотворительным организациям в Дании благодаря добрым людям из Семейного фонда Хеде Нильсена.



Я безмерно благодарен Хенрику и его команде за то, что они оказали мне честь стать лауреатом премии HN в этом году в честь 50-летия фонда.



200 000 крон получат BørneTelefonen/@bornsvilkar, 200 000 - @kofoedsskole и 200 000 - @dyrenesbeskyttelse».





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