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Metallica

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14 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA получил "HN Award"

12 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2021 : 		 ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA

1 дек 2021 : 		 Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»

30 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2021 : 		 METALLICA сотрудничает с Clue

22 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»
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|||| сегодня

Барабанщик METALLICA получил "HN Award"



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Lars Ulrich получил премию HN Award от Семейного фонда Хеде Нильсена. Награда включает денежный приз в размере 600 000 датских крон, который он передаст трём различным благотворительным организациям в Дании: Dyrenes Beskyttelse, занимающейся защитой животных на национальном, европейском и международном уровнях; Kofoeds Skole, осуществляющей социальную работу для взрослых в соответствии с «социально-педагогическим» принципом расширения личных и профессиональных возможностей; и Børns Vilkår, деятельность которой направлена на прекращение детской преступности во всех её формах.

«Очень рад объявить, что я пожертвую по 200 000 датских крон трём различным благотворительным организациям в Дании благодаря добрым людям из Семейного фонда Хеде Нильсена.

Я безмерно благодарен Хенрику и его команде за то, что они оказали мне честь стать лауреатом премии HN в этом году в честь 50-летия фонда.

200 000 крон получат BørneTelefonen/@bornsvilkar, 200 000 - @kofoedsskole и 200 000 - @dyrenesbeskyttelse».



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