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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступлений METALLICA, которые состоялись одиннадцатого марта в Индианаполисе и тринадцатого марта в Грэнд Рэпидс, доступны для просмотра ниже.















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