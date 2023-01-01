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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 апреля на Johan Cruijff Arena, Амстердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



The Call of Ktulu

Creeping Death

Leper Messiah (First performance since December 2, 2018)

Until It Sleeps (First performance since November 3, 2008)

72 Seasons (First time in front of a live audience)

If Darkness Had a Son (First full live performance)

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn! (live debut)

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Harvester of Sorrow

Moth Into Flame

Fight Fire With Fire

Whiskey in the Jar

One

Enter Sandman







+2 -0



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