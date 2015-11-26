Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 57
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 30
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 29
*KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...» 21
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST: «Я не вернусь!» 18
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место

12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену

7 окт 2021 : 		 MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»

5 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от гитариста METALLICA

1 окт 2021 : 		 Выходят новые фигурки METALLICA

1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 сен 2021 : 		 Группа METALLICA целиком исполнила Black Album

24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты
Показать далее
| - |

|||| 20 окт 2021

Профессиональное видео с выступления METALLICA



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Aftershock десятого октября, доступно ниже.

Hardwired
The Four Horsemen
Welcome Home (Sanitarium)
The Struggle Within
My Friend of Misery
*The God That Failed
Of Wolf and Man
Nothing Else Matters
Through the Never
Don't Tread on Me
Wherever I May Roam
The Unforgiven
Holier Than Thou
Sad but True
Enter Sandman

Encore:
Fight Fire With Fire
Creeping Death

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA Performing





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

ywi


20 окт 2021, 22:10		Любимый трек из Чёрного альбома.
Помню, как я ждал его во время Московского концерта в Тушино. Не сыграли. но там было много другого хорошего, что сейчас давно не играют. Та же Through The Never получилось просто отличная.
Эххх, где мои семнадцать лет?...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 447

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом