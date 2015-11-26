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Metallica

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8 мар 2021 : 		 METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу

5 мар 2021 : 		 METALLICA отметила 35-летие MOP

4 мар 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Я всё больше ощущаю себя датчанином»

23 фев 2021 : 		 METALLICA на BlizzCon

11 фев 2021 : 		 Пять винилов METALLICA в пятёрке

8 фев 2021 : 		 METALLICA в 'A Late Show: Super Bowl Edition'

2 фев 2021 : 		 Новая линейка одежды от METALLICA

25 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA о ситуации в Америке

24 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о прогрессе в работе над новым альбомом

22 янв 2021 : 		 Продюсер METALLICA продал права на 43 песни

22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече
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METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу



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Благотворительный фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал $75,000 в адрес Feeding America для оказания помощи пострадавшим от заморозков в Техасе в прошлом месяце.

«Зимний шторм, обрушившийся на Техас в прошлом месяце, превзошел все ожидания жителей штата. Поскольку температура опустилась намного ниже нуля, а в районе повсеместно случались перебои с электроснабжением, пострадали семьи. Продуктовые сети сделали все возможное, чтобы поддержать свои общины, но их снабжение сильно ослабло. Хотя температура воздуха повысилась и во многих районах восстановлено электричество, жители все еще находятся в тяжелом положении.

Техасцы, у которых заканчивается еда, видят пустые полки в продовольственных магазинах". В продовольственных складах заканчиваются запасы. А из-за заморозки уничтожены значительные объемы цитрусовых и овощных культур государства. В рамках наших обязательств по борьбе с продовольственной нестабильностью организация " All Within My Hands" пожертвовала 75 000 долларов США компании "Feeding America" для распределения в техасских продовольственных банках»

METALLICA Donates $75,000 To 'Feeding America' Supporting Texans Impacted By Winter Storm





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

YNWA


8 мар 2021, 15:28		Не, ну молодцы, что тут ещё скажешь. Больше 5, 5 млн рублей отслюнявили.

graillyc


8 мар 2021, 16:18		Вот поэтому мне совершенно все равно, раз в сколько лет металлика пишет альбомы. Для них это офк реклама, но если как вот в такой ситуации кому-то хоть небольшая помощь, это уже радует

resurgamresponses


8 мар 2021, 17:09		сильно, респектован

гладиатор


8 мар 2021, 17:29		Молодцы. Реальная помощь пострадавшим людям. Ведь даже гордый и независимый Техас иногда нуждается в помощи.

Tomahawk


8 мар 2021, 17:37		Помнится, прогрессивная общественность радовалась шторму Харви в Техасе, как наказанию для ватноголовых реднеков, которые посмели проголосовать за Трампа.

Sw0Rn


8 мар 2021, 18:09		Молодцы ребята!)


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