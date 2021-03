сегодня



METALLICA пожертвовала $75,000 на помощь Техасу



Благотворительный фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал $75,000 в адрес Feeding America для оказания помощи пострадавшим от заморозков в Техасе в прошлом месяце.



«Зимний шторм, обрушившийся на Техас в прошлом месяце, превзошел все ожидания жителей штата. Поскольку температура опустилась намного ниже нуля, а в районе повсеместно случались перебои с электроснабжением, пострадали семьи. Продуктовые сети сделали все возможное, чтобы поддержать свои общины, но их снабжение сильно ослабло. Хотя температура воздуха повысилась и во многих районах восстановлено электричество, жители все еще находятся в тяжелом положении.



Техасцы, у которых заканчивается еда, видят пустые полки в продовольственных магазинах". В продовольственных складах заканчиваются запасы. А из-за заморозки уничтожены значительные объемы цитрусовых и овощных культур государства. В рамках наших обязательств по борьбе с продовольственной нестабильностью организация " All Within My Hands" пожертвовала 75 000 долларов США компании "Feeding America" для распределения в техасских продовольственных банках»













