Гитарист SLIPKNOT был в ужасе, когда впервые услышал "Black Album" METALLICA



Гитарист SLIPKNOT Mick Thomson заявил, что он «был в ужасе», когда впервые услышал одноимённый альбом METALLICA.



Выпущенный в 1991 году, так называемый "Black Album" представлял собой альбом со сдвигом в сторону более медленного, более мелодичного и более коммерческого хэви-металлического звучания, при этом многие хардкорные фанаты METALLICA считают, что такие хард-роковые гимны для радио, как "Enter Sandman" "The Unforgiven" и "Nothing Else Matters", предали трэш-металл-корни первых четырёх альбомов группы.



"Metallica" стал крупнейшим прорывом коллектива, было выпущено пять синглов, а сам альбом превратил METALLICA в одну из самых популярных рок-групп в мире.



Thomson рассказал журналу Metal Hammer, что его первоначальное впечатление о «Чёрном альбоме» не было положительным:



«Теперь я понимаю, когда я в группе, что ты должен перестать повторять самого себя, иначе станет скучно, но мне так понравились эти первые четыре альбома, и я пришёл в ужас, когда услышал «Чёрный альбом». Я чувствовал себя оскорблённым и не слушал их годами, но теперь всё кончено. Есть ли во всём этом сходство с тем, как изменились SLIPKNOT? Я так не думаю. И, кроме того, я, конечно же, никогда не стриг свои грёбаные волосы».



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich рассказал о смене музыкального направления в альбоме "Metallica" в 1991 году в интервью Rolling Stone: «Мы чувствовали себя неудовлетворёнными как музыканты и как авторы песен [в начале нашей карьеры]». Это заставило нас зайти слишком далеко в "Master Of Puppets" и далее "...And Justice For All", в попытках проявить себя. Мы бы обошли всю эту странную фигню стороной, чтобы доказать, на что мы способны как музыканты и авторы песен».



Альбом был первым из четырёх совместных работ с продюсером Bob'ом Rock'ом, с которым группа конфликтовала на протяжении всей записи диска.



Ulrich сказал о Rock'e в интервью NME:



«У нас никогда раньше никого не было, кто бы подталкивал нас... Мы всегда думали о себе как о «большой плохой METALLICA», но Bob научил нас новому слову, которое никто из нас никогда не слышал раньше: "душевности"».











