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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Metallica

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20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2022 : 		 Бывший басист MEGADETH считает, что участники METALLICA дали Dave'y Mustaine'y второй шанс

2 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLICA

22 сен 2022 : 		 Новый виски от METALLICA

13 сен 2022 : 		 Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...»

12 сен 2022 : 		 DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA

2 сен 2022 : 		 METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"
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METALLICA впервые исполнила новый сингл



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В рамках "Helping Hands Concert & Auction", состоявшегося 16 декабря, группа METALLICA впервые исполнила новый сингл "Lux Æterna".




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