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Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»



В новом интервью британскому журналу Total Guitar Kirk Hammett из METALLICA отрицает, что его соло на "Lux Æterna" плохое, потому что его несложно сыграть:



«Да, мои долбаные друзья с соседней улицы, вероятно, могут сыграть соло лучше, чем "Lux Æterna", но какой в этом смысл? Для меня важнее, чтобы соло было уместным для песни и для исполнения в данный момент».



Соло Кирка "Lux Æterna" было названо некоторыми слушателями его худшим соло, а некоторые энтузиасты на YouTube даже исполнили свои собственные «улучшенные» версии. Hammett признал, что он видел проявления ненависти в сети:



«Я смеялся всё это время. Я могу связать шесть или семь трёхоктавных арпеджио в 16 нот, сидеть над ними каждый день, практиковаться и говорить: "Эй, смотрите, что я могу сделать!", но куда всё это применить? Это не сработает ни в одной песне METALLICA. Арпеджио? Да ладно! В гитарном соло, составленном, как это делают многие, из четырёх или пяти аккордов с разными арпеджио? Это звучит как упражнение. Я не хочу слушать упражнения и разминки каждый раз, когда слушаю песню.



Есть несколько гитаристов, которые, на мой взгляд, убедительно играют арпеджио как средство выражения, — это Джо Сатриани, Ингви [Мальмстин] и Пол Гилберт».



Kirk сказал, что его стиль исполнения соло менялся по мере развития музыки METALLICA:



«Я знаю свои лады, цыганские гаммы, симметричные лады, я знаю всю эту шнягу. Уместно ли это? Может быть, раньше, в другое время, но не сейчас. Что более уместно — это придумывать мелодии, которые больше похожи на вокальные линии. И знаете что? Лучшая гамма для имитации вокальных мелодий — это пентатоника».



Hammett также опроверг предположение о том, что он не ценит техничность:



«Я люблю игру от души, и я слышал настоящую техничную игру, которая идёт от души. Аллан Холдсуорт, Эдди Ван Хален, Джо Сатриани, Ингви — все они играют от души, но для многих ребят это всё равно что спорт или Олимпийские игры. Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь. Для всего этого есть своё место и своя аудитория, но я чувствую, что приходит время, когда люди просто устают от этого.



В наше время люди делают действительно интересные вещи с техникой. Техника достигает новых границ, и мне это нравится, но я должен подчеркнуть, что важно то, что нужно для песни. Если вы это учли, ваша музыка будет иметь гораздо большую целостность и долговечность».







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