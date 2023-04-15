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Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»



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В новом интервью британскому журналу Total Guitar Kirk Hammett из METALLICA отрицает, что его соло на "Lux Æterna" плохое, потому что его несложно сыграть:

«Да, мои долбаные друзья с соседней улицы, вероятно, могут сыграть соло лучше, чем "Lux Æterna", но какой в этом смысл? Для меня важнее, чтобы соло было уместным для песни и для исполнения в данный момент».

Соло Кирка "Lux Æterna" было названо некоторыми слушателями его худшим соло, а некоторые энтузиасты на YouTube даже исполнили свои собственные «улучшенные» версии. Hammett признал, что он видел проявления ненависти в сети:

«Я смеялся всё это время. Я могу связать шесть или семь трёхоктавных арпеджио в 16 нот, сидеть над ними каждый день, практиковаться и говорить: "Эй, смотрите, что я могу сделать!", но куда всё это применить? Это не сработает ни в одной песне METALLICA. Арпеджио? Да ладно! В гитарном соло, составленном, как это делают многие, из четырёх или пяти аккордов с разными арпеджио? Это звучит как упражнение. Я не хочу слушать упражнения и разминки каждый раз, когда слушаю песню.

Есть несколько гитаристов, которые, на мой взгляд, убедительно играют арпеджио как средство выражения, — это Джо Сатриани, Ингви [Мальмстин] и Пол Гилберт».

Kirk сказал, что его стиль исполнения соло менялся по мере развития музыки METALLICA:

«Я знаю свои лады, цыганские гаммы, симметричные лады, я знаю всю эту шнягу. Уместно ли это? Может быть, раньше, в другое время, но не сейчас. Что более уместно — это придумывать мелодии, которые больше похожи на вокальные линии. И знаете что? Лучшая гамма для имитации вокальных мелодий — это пентатоника».

Hammett также опроверг предположение о том, что он не ценит техничность:

«Я люблю игру от души, и я слышал настоящую техничную игру, которая идёт от души. Аллан Холдсуорт, Эдди Ван Хален, Джо Сатриани, Ингви — все они играют от души, но для многих ребят это всё равно что спорт или Олимпийские игры. Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь. Для всего этого есть своё место и своя аудитория, но я чувствую, что приходит время, когда люди просто устают от этого.

В наше время люди делают действительно интересные вещи с техникой. Техника достигает новых границ, и мне это нравится, но я должен подчеркнуть, что важно то, что нужно для песни. Если вы это учли, ваша музыка будет иметь гораздо большую целостность и долговечность».




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КомментарииСкрыть/показать 8 )

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15 апр 2023
A
Aiming High
Просто удивительно,сколько неудачников пытается пиариться на метле....На завод ничтожества!
Like!2  Dislike!4
15 апр 2023
гладиатор
Кирк прав, технозадротство не значит лучшее. А по поводу ребят в тырнетах говорящих, что группа играет как-то "не так". Да ладно, это не вы создали новый альбом, а группа. Они - создатели и сделали как хотели и задумывали.
Like!2  Dislike!2
15 апр 2023
rassol
гладиатор, ебала жаба гадюку.
Like!2
15 апр 2023
R
Rutger
У Кирка еще целый айфон разглагольствований про красоту музыки. Минимум 600 вариантов. Крепитесь.
15 апр 2023
B
BlackHat
На Jimmy Kimmel Live Рукожоп на первом же соло в Lux Æterna начал играть такую кашу, что жид на секунду сбился.
  Dislike!1
15 апр 2023
F
Fo0x
По-хорошему музыканты, если они не страдают деменцией и зависимостью, должны с годами играть лучше, а не хуже. Я понимаю, Чак Берри или БиБи Кинг в свои 80 с гаком не все вытягивали, но Кирку и 70 нет, чтобы лажать в плане техники и лепить одну пентатонику в плане композиции. Вопрос: неужели городская легенда, что Лайтинг, Мастерс и Джастис писал профессиональный композитор действительно имеет место быть?
15 апр 2023
d
deathstar777
Fo0x, помогал профессиональный продюсер)
А почерк тот же.
15 апр 2023
graillyc
вот поэтому соло того же Сколника куда интереснее слушать, при всем уважении к Кирку)

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