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Metallica

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26 дек 2021 : 		 Басист METALLICA — о юбилейных концертах

24 дек 2021 : 		 Фанаты признаются в любви к METALLICA

21 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

20 дек 2021 : 		 METALLICA впервые исполнила Fixxer. Pro-Shot

19 дек 2021 : 		 Видео с юбилейного концерта METALLICA

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

19 дек 2021 : 		 Видео с выступления TAIPEI HOUSTON

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15 дек 2021 : 		 METALLICA инвестирует в TrillerNet

14 дек 2021 : 		 Барабанщик METALLICA получил "HN Award"

12 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 дек 2021 : 		 Юбилейные концерты METALLICA покажут в прямом эфире

9 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 дек 2021 : 		 ROBERT TRUJILLO: «Из не самых популярных треков группы я люблю...»

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA
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METALLICA помогла уличному музыканту



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METALLICA пришла на помощь уличному музыканту в Лос-Анджелесе. У Шерифа Драммана, который известен тем, что играет на барабанах с кровати своего грузовика, в декабре украли и грузовик, и барабаны перед его квартирой в Хоторне. Несмотря на то, что в конце концов он получил свой грузовик обратно, барабаны пропали.

Как сообщает газета NBC Los Angeles, Шериф потратил почти шесть лет на изготовление четырехколесной барабанной установки на заказ, вручную обрабатывая металл, из которого была сделана установка, вырезая, придавая форму и сгибая каждую пластину, прежде чем добавить детали и яркий знак "#SheriffDrumman" над автомобилем.

«Мужики, спасибо вам, ребята, огромное», — сказал артист, урожденный Энтони Юджин Шериф. «Спасибо, что нашли время и возможности поддержать и помочь тому, что я делаю. Я люблю вас за это!»

METALLICA Gifts L.A. Street Performer New Set Of Drums After His Were Stolen







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КомментарииСкрыть/показать 6 )

IYDKMIGTHTKY13


21 янв 2022, 20:06		Уличные музыканты - одно из самых худших явление во Вселенной. Хуже только СССР и постмодернизм. Каждый раз, когда какой-то ублюдок на улице играет на гитаре чужие песни и просит чаевые в шляпу, он заслуживает плевка в неё. А если этот черт ещё и делает это слишком громко, отвлекая людей своей бесполезной деятельностью, хочется отпиздить его. В этом случаях обычно он собирает толпу колхозников вокруг себя, которая ещё и преграждает проход.
Вместо того, чтобы думать о всякой бредятине типа прогрессивного налога, Путину нужно издать указ о том, чтобы всех уличных музыкантов посадали.

IYDKMIGTHTKY13


21 янв 2022, 20:07		На бутылку, разумеется

Suicide333Poly


21 янв 2022, 20:28		Уличные музыканты полезны например для уличного быдла, которое просит их сыграть мурку, а в США это как раз какая-нибудь метла или кантри

WahrandPhain


21 янв 2022, 20:47		плюсую к избиению аскающих ебанатов, топить в говне.

Chillato


21 янв 2022, 20:47		О, обиженки в комменты залетели. Видимо, до этого залетели их подруги от старых уличных музыкантов из СССР)))

IYDKMIGTHTKY13


21 янв 2022, 21:04		Chillato, “вазелин для пидоров, мужики терпят!»?


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