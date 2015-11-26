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METALLICA помогла уличному музыканту



METALLICA пришла на помощь уличному музыканту в Лос-Анджелесе. У Шерифа Драммана, который известен тем, что играет на барабанах с кровати своего грузовика, в декабре украли и грузовик, и барабаны перед его квартирой в Хоторне. Несмотря на то, что в конце концов он получил свой грузовик обратно, барабаны пропали.



Как сообщает газета NBC Los Angeles, Шериф потратил почти шесть лет на изготовление четырехколесной барабанной установки на заказ, вручную обрабатывая металл, из которого была сделана установка, вырезая, придавая форму и сгибая каждую пластину, прежде чем добавить детали и яркий знак "#SheriffDrumman" над автомобилем.



«Мужики, спасибо вам, ребята, огромное», — сказал артист, урожденный Энтони Юджин Шериф. «Спасибо, что нашли время и возможности поддержать и помочь тому, что я делаю. Я люблю вас за это!»





We're honored to be able to help out a fellow artist. Keep the music going, Sheriff Drumman!https://t.co/EwlAhNnFKd — Metallica (@Metallica) January 20, 2022











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