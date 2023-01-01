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Фронтмен METALLICA о причине травли басиста



Ни для кого не секрет, что Jason Newsted подвергался травле в первые годы своей работы в Metallica. Когда басист присоединился к команде вместо Клиффа Бёртона через несколько недель после его смерти, коллеги по группе над ним шутили и подтрунивали. Вокалист/гитарист James Hetfield пролил свет на причины этого в интервью 2018 года.



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