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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
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Metallica

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Фронтмен METALLICA о причине травли басиста



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Ни для кого не секрет, что Jason Newsted подвергался травле в первые годы своей работы в Metallica. Когда басист присоединился к команде вместо Клиффа Бёртона через несколько недель после его смерти, коллеги по группе над ним шутили и подтрунивали. Вокалист/гитарист James Hetfield пролил свет на причины этого в интервью 2018 года.

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