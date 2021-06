22 июн 2021



Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью



Десятого сентября METALLICA выпустит юбилейную версию одноименного альбома, также известного как "The Black Album" на собственном лейбле Blackened Recordings. Он будет доступен в нескольких вариантах, среди которых двойной черный винил, обычный CD, тройной CD, цифровой вариант и лимитированный бокс-сет (двойной винил с ремастированной версией альбома, цветной диск, кассета, три концертный винила, 14CD (в предварительными миксами, демо, интервью и концертными записями), 6DVD (ауттейки, закулисные съемки, концертные съемки), плюс 120-страничный буклет, четыре бейджа, три медиатора, три литографии, шнурок для бейджа, папка с текстами и карточка для скачивания).



Трек-лист:



LP 1 / SIDE ONE - METALLICA (REMASTERED)



Enter Sandman

Sad But True

Holier Than Thou



LP 1 / SIDE TWO - METALLICA (REMASTERED)



The Unforgiven

Wherever I May Roam

Don't Tread on Me



LP 2 / SIDE THREE - METALLICA (REMASTERED)



Through the Never

Nothing Else Matters

Of Wolf and Man



LP 2 / SIDE FOUR - METALLICA (REMASTERED)



The God That Failed

My Friend of Misery

The Struggle Within



LP 3 / SIDE ONE - "SAD BUT TRUE" PICTURE DISC - 45RPM



Sad But True

Nothing Else Matters (Elevator Version)



LP 3 / SIDE TWO - "SAD BUT TRUE" PICTURE DISC - 45RPM



Creeping Death (Live)

Sad But True (Demo)



LP 4 / SIDE ONE - LIVE AT WEMBLEY STADIUM, LONDON, ENGLAND - APRIL 20TH, 1992 - 45RPM



Enter Sandman



LP 4 / SIDE TWO - LIVE AT WEMBLEY STADIUM, LONDON, ENGLAND - APRIL 20TH, 1992 - 45RPM



Sad But True

Nothing Else Matters



LP 5 / SIDE ONE - LIVE AT TUSHINO AIRFIELD, MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 28TH, 1991



The Ecstasy of Gold

Enter Sandman (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Creeping Death (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Harvester of Sorrow (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)



LP 5 / SIDE TWO - LIVE AT TUSHINO AIRFIELD, MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 28TH, 1991



Fade to Black (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Sad But True (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Master of Puppets (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)



LP 5 / SIDE THREE - LIVE AT TUSHINO AIRFIELD, MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 28TH, 1991



Seek & Destroy (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

For Whom the Bell Tolls (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

One (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)



LP 5 / SIDE FOUR - LIVE AT TUSHINO AIRFIELD, MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 28TH, 1991



Whiplash (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Encore Jam (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Last Caress (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Am I Evil? (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)

Battery (Live at Tushino Airfield, Moscow, Russia - September 28th, 1991)



CD 1 - METALLICA (REMASTERED)



Enter Sandman

Sad But True

Holier Than Thou

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Don't Tread on Me

Through the Never

Nothing Else Matters

Of Wolf and Man

The God That Failed

My Friend of Misery

The Struggle Within



CD 2 - INTERVIEWS: THE DAVID FRICKE TAPES



Kirk / David Fricke Interview

Jason / David Fricke Interview

Lars / David Fricke Interview

James / David Fricke Interview



CD 3 - INTERVIEWS: THE STEFFAN CHIRAZI TAPES



Lars / Steffan Chirazi Interview

Jason / Steffan Chirazi Interview

Kirk / Steffan Chirazi Interview

James / Steffan Chirazi Interview



CD 4 - RIFFS & DEMOS (DISC 1)



The Unforgiven (From James' Riff Tapes)

Nothing Else Matters (From James' Riff Tapes)

Sad But True (From James' Riff Tapes)

Holier Than Thou (From James' Riff Tapes)

Don't Tread on Me (From James' Riff Tapes)

The Unforgiven (From James' Riff Tapes II)

The Struggle Within (From James' Riff Tapes)

The Unforgiven (From James' Riff Tapes III)

The God That Failed (From James' Riff Tapes)

Wherever I May Roam (From James' Riff Tapes)

Enter Sandman (From Kirk's Riff Tapes)

Through the Never (From Kirk's Riff Tapes)

Of Wolf and Man (From Kirk's Riff Tapes)

Enter Sandman (From Kirk's Riff Tapes II)

My Friend of Misery (From Jason's Riff Tapes)

Enter Sandman (July 6th, 1990, Writing in Progress)

Sad But True (July 6th, 1990, Writing in Progress)

The God That Failed (July 6th, 1990, Writing in Progress)

Don't Tread on Me (July 6th, 1990, Writing in Progress)

The Struggle Within (July 6th, 1990, Writing in Progress)

Holier Than Thou (July 6th, 1990, Writing in Progress)

Sad But True (July 10th, 1990, Writing in Progress)

Sad But True (July 12th, 1990 Demo)

Don't Tread on Me (July 12th, 1990 Demo)

Enter Sandman (July 12th, 1990 Demo)

Nothing Else Matters (July 12th, 1990 Demo)

Of Wolf and Man (July 12th, 1990, Writing in Progress)

Through the Never (July 12th, 1990, Writing in Progress)

The Struggle Within (July 24th, 1990, Writing in Progress)

Wherever I May Roam (July 24th, 1990, Writing in Progress)

Wherever I May Roam (July 30th, 1990, Writing in Progress)

The Struggle Within (July 30th, 1990, Writing in Progress)



CD 5 - RIFFS & DEMOS (DISC 2)



Enter Sandman (August 13th, 1990 Demo)

Sad But True (August 13th, 1990 Demo)

Don't Tread on Me (August 13th, 1990 Demo)

Nothing Else Matters (August 13th, 1990 Demo)

Holier Than Thou (August 13th, 1990 Demo)

Wherever I May Roam (August 13th, 1990 Demo)

The Struggle Within (August 13th, 1990 Demo)

The God That Failed (August 22nd, 1990, Writing in Progress)

Of Wolf and Man (August 22nd, 1990, Writing in Progress)

My Friend of Misery (August 29th, 1990, Writing in Progress)

The Unforgiven (August 29th, 1990, Writing in Progress)

Through the Never (August 31st, 1990 Demo)

Of Wolf and Man (August 31st, 1990 Demo)

The God That Failed (August 31st, 1990 Demo)

The Unforgiven (September 3rd, 1990, Writing in Progress)

My Friend of Misery (September 3rd, 1990, Writing in Progress)



CD 6 - PRE-PRODUCTION REHEARSALS + RADIO EDITS



Enter Sandman (Pre-Production Rehearsal)

Sad But True (Pre-Production Rehearsal)

Holier Than Thou (Pre-Production Rehearsal)

Nothing Else Matters (Pre-Production Rehearsal)

Wherever I May Roam (Pre-Production Rehearsal)

Don't Tread on Me (Pre-Production Rehearsal)

Through the Never (Pre-Production Rehearsal)

The Unforgiven (Pre-Production Rehearsal)

Of Wolf and Man (Pre-Production Rehearsal)

The God That Failed (Pre-Production Rehearsal)

My Friend of Misery (Pre-Production Rehearsal)

The Struggle Within (Pre-Production Rehearsal)

Enter Sandman (Radio Edit)

The Unforgiven (Radio Edit)

Nothing Else Matters (Radio Edit)

Wherever I May Roam (Radio Edit)



CD 7 - ROUGH & ALTERNATE MIXES (DISC 1)



So What (Early Take - October 12th, 1990)

Killing Time (Take 18 - October 12th, 1990)

Through the Never (Take 53 - October 22nd, 1990)

Holier Than Thou (Take 9 - October 27th, 1990)

My Friend of Misery (Take 4 - October 27th, 1990)

The Struggle Within (Take 12 - November 10th, 1990)

Of Wolf and Man (Take 2 - December 6th, 1990)

The God That Failed (Take 26 - December 6th, 1990)

Don't Tread on Me (Take 6 - December 15th, 1990)

Enter Sandman (Take 15 - January 21st, 1991)

Enter Sandman (Take 35 - January 21st, 1991)

Late Night Skynyrd Jam (January 23rd, 1991)

The Unforgiven (139 BPM Take - January 29th, 1991)

Nothing Else Matters (Take 19 - January 29th, 1991)

Sad But True (Take 36 - February 5th, 1991)

Wherever I May Roam (Take 3 - February 5th, 1991)



CD 8 - ROUGH & ALTERNATE MIXES (DISC 2)



Enter Sandman (May 13th, 1991 Rough Mix)

The God That Failed (May 13th, 1991 Rough Mix)

The Struggle Within (May 13th, 1991 Rough Mix)

The Unforgiven (May 14th, 1991 Rough Mix)

Wherever I May Roam (May 14th, 1991 Rough Mix)

Don't Tread on Me (May 14th, 1991 Rough Mix)

Through the Never (May 14th, 1991 Rough Mix)

Sad But True (May 23rd, 1991 Rough Mix)

Of Wolf and Man (June 2nd, 1991 Rough Mix)

My Friend of Misery (June 2nd, 1991 Rough Mix)

Holier Than Thou (June 2nd, 1991 Rough Mix)

Nothing Else Matters (No Orchestra Mix - July 8th, 1991)

Nothing Else Matters (Orchestra/Clean Guitar/Vocal Mix - July 8th, 1991)

Nothing Else Matters (Elevator Version)



CD 9 - SOME SHIT FROM DAY ON THE GREEN, OAKLAND, CA - OCTOBER 12TH, 1991



Creeping Death (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Harvester of Sorrow (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Sad But True (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Wherever I May Roam (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Bass Solo (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Through the Never (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

The Unforgiven (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Master of Puppets (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Seek & Destroy (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

For Whom the Bell Tolls (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Fade to Black (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)

Whiplash (Live at Day on the Green, Oakland, CA - October 12th, 1991)



CD 10 - LIVE AT ARCO ARENA, SACRAMENTO, CA - JANUARY 11TH, 1992 (DISC 1)



The Ecstasy of Gold

Enter Sandman (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Creeping Death (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Harvester of Sorrow (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Sad But True (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Wherever I May Roam (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

The Four Horsemen (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Bass Solo (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Through the Never (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

The Unforgiven (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Justice Medley (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)



CD 11 - LIVE AT ARCO ARENA, SACRAMENTO, CA - JANUARY 11TH, 1992 (DISC 2)



Drum Solo (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Guitar Solo (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

For Whom the Bell Tolls (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Fade to Black (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Whiplash (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Encore Jam (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Master of Puppets (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Seek & Destroy (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)



CD 12 - LIVE AT ARCO ARENA, SACRAMENTO, CA - JANUARY 11TH, 1992 (DISC 3) + COVERS + B-SIDES



One (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Last Caress (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Am I Evil? (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Battery (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Encore Jam #2 (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Breadfan (Live at Arco Arena, Sacramento, CA - January 11th, 1992)

Stone Cold Crazy (Remastered)

So What (Remastered)

Killing Time (Remastered)

Stone Cold Crazy (Live at Wembley Stadium, London - 1992)

Harvester of Sorrow (Live at The Liebenau, Graz, Austria - September 11th, 1991)

Nothing Else Matters (Live at Aggie Memorial Stadium, Las Cruces, NM - August 27th, 1992)



CD 13 - LIVE AT MAIMARKTGELÄNDE, MANNHEIM, GERMANY - MAY 22ND, 1993 (DISC 1)



The Ecstasy of Gold

Creeping Death (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Harvester of Sorrow (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Welcome Home (Sanitarium) (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Of Wolf and Man (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Wherever I May Roam (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

The Thing That Should Not Be (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

The Unforgiven (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Disposable Heroes (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Bass Solo (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Instrumental Medley (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Guitar Solo (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

The Four Horsemen (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)



CD 14 - LIVE AT MAIMARKTGELÄNDE, MANNHEIM, GERMANY - MAY 22ND, 1993 (DISC 2)



For Whom the Bell Tolls (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Fade to Black (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Master of Puppets (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Seek & Destroy (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Battery (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Nothing Else Matters (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Sad But True (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Last Caress (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

One (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

Enter Sandman (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)

So What (Live at Maimarktgelände, Mannheim, Germany - May 22nd, 1993)





DVD 1 - A YEAR AND A HALF IN THE LIFE OF METALLICA OUTTAKES



The Making of "Don't Tread on Me"

The Making of "Sad But True"

The Making of "Enter Sandman"

Enter Cameraman

The Making of "The Unforgiven"

The Making of "Nothing Else Matters"

Rehearsal Day with Queen

Metallica Play the Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness - April 20th, 1992



DVD 2 - LIVE AT GENTOFTE STADION, COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 10TH,



1991 + BONUS SHIT

The Ecstasy of Gold

Enter Sandman

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Fade to Black

Sad But True

Master of Puppets

Seek & Destroy

For Whom the Bell Tolls

One

Whiplash

Encore Jam

Last Caress

Am I Evil?

Battery

BONUS SHIT



Holier Than Thou

Blitzkrieg

Leper Messiah

Master of Puppets

Am I Evil?

Breadfan

So What

Stone Cold Crazy

Am I Evil?

Helpless



DVD 3 - LIVE AT FRANKENHALLE, NUREMBERG, GERMANY - NOVEMBER 29TH, 1992



The Ecstasy of Gold

Of Wolf and Man

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Sad But True

Wherever I May Roam

The Unforgiven

Justice Medley

Solos (Bass & Guitar)

Through the Never

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Master of Puppets

Seek & Destroy

Whiplash

Nothing Else Matters

Am I Evil?

Last Caress

One

Damage, Inc.

Enter Sandman



DVD 4 - LIVE AT FESTIVALPARK, WERCHTER, BELGIUM - JULY 4TH, 1993



The Ecstasy of Gold

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Of Wolf and Man

Wherever I May Roam

Disposable Heroes

The Unforgiven

Bass Solo

Instrumental Medley

Guitar Solo

For Whom the Bell Tolls

Fade to Black

Master of Puppets

Seek & Destroy

Battery

Nothing Else Matters

Sad But True

One

Enter Sandman

So What



DVD 5 - MUSIC VIDEOS + HALFIN’S HOME MOVIES



"Enter Sandman" Music Video

"The Unforgiven" Music Video

"Nothing Else Matters" Music Video

"Wherever I May Roam" Music Video

"Sad But True" Music Video

"The Unforgiven" Music Video (Theatrical Version)

HEHIND THE VIDEOS



"Enter Sandman" Behind the Music Video (Psycho Band Pass)

"Enter Sandman" Behind the Music Video (Hetfield)

"Enter Sandman" Behind the Music Video (Ulrich)

"Enter Sandman" Behind the Music Video (Hammett)

"Enter Sandman" Behind the Music Video (Newsted)

"Enter Sandman" Behind the Music Video (Final Concept)

"The Unforgiven" Behind the Music Video (B-Roll)

HALFIN'S HOME MOVIES



Los Angeles, CA

Moscow, Russia

Oakland, CA

Oakland, CA II

Miami, FL

Perth, Australia

Jakarta, Indonesia

Bangkok, Thailand



DVD 6 - WHEREVER WE MAY ROAM



Enter Sandman

Creeping Death

Holier Than Thou

Harvester of Sorrow

Welcome Home (Sanitarium)

Sad But True

The Four Horsemen

Of Wolf and Man

For Whom the Bell Tolls

The Unforgiven

The Shortest Straw

Damage, Inc.

Through the Never

Fade to Black

Whiplash

Master of Puppets

Seek & Destroy

Motorbreath

Nothing Else Matters

Wherever I May Roam

Last Caress

One

Disposable Heroes

The Thing That Should Not Be

Battery

So What



Помимо этого также выйдет трибьют-альбом "The Metallica Blacklist", в рамках которого на четырех CD и семи винилах 53 музыканта записали свои версии песен, вошедших в этот альбом. Все вырученные средства от продажи этого релиза будут распространены поровну между фондом All Within My Hands и еще 50+ благотворительными организациями, выбранными музыкантами, участвовавшими в проекте.



Список исполнителей выглядит следующим образом:



* ALESSIA CARA & THE WARNING - Enter Sandman

* MAC DEMARCO - Enter Sandman

* GHOST - Enter Sandman

* JUANES - Enter Sandman

* RINA SAWAYAMA - Enter Sandman

* WEEZER - Enter Sandman

* SAM FENDER - Sad But True (Live)

* JASON ISBELL - Sad But True

* MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX - Sad But True

* ROYAL BLOOD - Sad But True

* ST. VINCENT - Sad But True

* WHITE REAPER - Sad But True

* YB - Sad But True

* BIFFY CLYRO - Holier Than Thou

* THE CHATS - Holier Than Thou

* OFF! - Holier Than Thou

* PUP - Holier Than Thou

* COREY TAYLOR - Holier Than Thou

* CAGE THE ELEPHANT - The Unforgiven

* VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE - The Unforgiven

* DIET CIG - The Unforgiven

* FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH - The Unforgiven

* HA*ASH - The Unforgiven

* JOSÉ MADERO - The Unforgiven

* MOSES SUMNEY - The Unforgiven

* J BALVIN - Wherever I May Roam

* CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE - Wherever I May Roam

* THE NEPTUNES - Wherever I May Roam

* JON PARDI - Wherever I May Roam

* SEBASTIAN - Don't Tread On Else Matters

* PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM - Don't Tread On Me

* VOLBEAT - Don't Tread On Me

* THE HU - Through The Never

* TOMI OWÓ - Through The Never

* PHOEBE BRIDGERS - Nothing Else Matters

* MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH - Nothing Else Matters

* DAVE GAHAN - Nothing Else Matters

* MICKEY GUYTON - Nothing Else Matters

* DERMOT KENNEDY - Nothing Else Matters

* MON LAFERTE - Nothing Else Matters

* IGOR LEVIT - Nothing Else Matters

* MY MORNING JACKET - Nothing Else Matters

* PG ROXETTE - Nothing Else Matters

* DARIUS RUCKER - Nothing Else Matters

* CHRIS STAPLETON - Nothing Else Matters

* TRESOR - Nothing Else Matters

* GOODNIGHT, TEXAS - Of Wolf And Man

* IDLES - The God That Failed

* IMELDA MAY - the god that failed

* CHERRY GLAZERR - My Friend Of Misery

* IZÏA - My Friend Of Misery

* KAMASI WASHINGTON - My Friend Of Misery

* RODRIGO Y GABRIELA - The Struggle Within



Две композиции из этого релиза, версию Miley Cyrus "Nothing Else Matters" при участии Andrew Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo и Chad Smith и версию Juanes "Enter Sandman" можно послушать ниже. Как и несколько фрагментов из бокс-сета.







































































+3 -2



( 8 ) просмотров: 1188