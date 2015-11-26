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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося четвертого ноября в Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino, Hollywood, Florida, доступно для просмотра ниже.

METALLICA Perform "Master Of Puppets" At Intimate Florida Show; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

SnakeZ


16 ноя 2021, 17:55		Что ж такое - так упороть вступление к Санитариуму. Вот жеж криворукий сёрфер...


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