Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 сентября в The Independent, San Francisco, CA, доступно ниже.



Whiplash (First time as an opener; without intro; with 3rd verse)

Ride the Lightning

The Memory Remains

Now That We're Dead

Holier Than Thou

*No Leaf Clover

Sad but True

Moth Into Flame

Fade to Black

For Whom the Bell Tolls

Creeping Death

One

Master of Puppets



Encore:



Battery (preceded by ...And Justice For All jam)

Fuel

Seek & Destroy







просмотров: 226