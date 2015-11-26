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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 сентября в The Independent, San Francisco, CA, доступно ниже.

Whiplash (First time as an opener; without intro; with 3rd verse)
Ride the Lightning
The Memory Remains
Now That We're Dead
Holier Than Thou
*No Leaf Clover
Sad but True
Moth Into Flame
Fade to Black
For Whom the Bell Tolls
Creeping Death
One
Master of Puppets

Encore:

Battery (preceded by ...And Justice For All jam)
Fuel
Seek & Destroy

METALLICA Perform "No Leaf Clover" In San Francisco; Official Live Video Streaming



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