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Metallica

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SLASH — об альбоме METALLICA



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В недавнем интервью у гитариста GUNS N' ROSES спросили, что он думает об альбоме METALLICA 1991 года, на что он ответил:

«Я считаю, что любой альбом METALLICA является обязательным в коллекции записей в стиле хард-рок/металл. Они являются вершиной этого стиля музыки, и они были одной из первых групп, совершивших революцию конкретно в этом стиле и звучании. Но "Чёрный альбом" изменил их звучание так, что они стали известны всем, и они добились этого, сохранив свою звуковую целостность, авторство песен и отношение к делу. Они взяли свой фирменный стиль и записали альбом, который стал универсально доступным, но при этом чертовски крутым. Это не маленький подвиг и, возможно, то, что такие исполнители, как METALLICA, даже не хотели бы делать, но это случилось на этом альбоме. Благодаря им наследие "Чёрного альбома" будет жить вечно».

SLASH: METALLICA



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


15 сен 2021, 22:16		Благодаря одному человеку.
Все знают его Имя ;-)


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