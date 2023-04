6 апр 2023



LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую



В рамках беседы о том, что для него значит METALLICA, барабанщик Lars Ulrich сказал в одном из клипов для Mandatory Metallica, эксклюзивного канала METALLICA на SiriusXM:



«Для меня самое лучшее — это одна из главных составляющих опыта METALLICA, это сообщество, коллективный опыт и просто обмен мнениями.



Я был единственным ребёнком в семье. В ранние годы я слушал большую часть своей музыки в одиночестве. Но потом я начал общаться со своими приятелями и делиться музыкальным опытом. И причина, по которой я хотел быть в группе, заключалась в том, чтобы играть и делиться музыкой с другими единомышленниками, такими же, как я. Так что быть участником группы, играть музыку и выступать на концертах — это всё совместный опыт, попытка разрушить физическую баррикаду между группой и аудиторией и просто попытаться сделать нас всех единым целым. Так что в METALLICA это один из наших методов — пытаться понять, как собрать всех вместе и поделиться впечатлениями».



На вопрос о том, какие песни METALLICA он любит исполнять вживую, Lars ответил:



«У меня есть несколько любимых песен, если судить по тому, где я сижу. Особенно мне нравится "Sad But True". Мне нравятся ощущения от этой песни, её ритм и размер. Это песня, которую я играю каждый раз по-разному. Есть некоторые песни, которые по-настоящему жёсткие, а есть другие, немного более свободные. "Sad But True" находится как бы на дальнем конце шкалы свободной формы — каждый вечер я играю разные барабанные сбивки, играю с оттяжкой. Так что я люблю исполнять эту песню. Мне нравится играть "Welcome Home (Sanitarium)", которая тоже немного соответствует такому же подходу; не думаю, что я играю её одинаково. Так что это весело. Это первые две композиции, которые приходят на ум».







+1 -0



просмотров: 337