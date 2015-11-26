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*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 57
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 48
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Metallica

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22 янв 2021 : 		 Концертная запись METALLICA 1985 года

21 янв 2021 : 		 Новый альбом METALLICA может стать более коллективным плодом

20 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO — о подмене барабанщика METALLICA в 2004 году: «Это был исторический момент»

20 янв 2021 : 		 Оригинальная визитка METALLICA

17 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении JAMES'a HETFIELD'a к лечению

12 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Марши Зазула

12 янв 2021 : 		 Вокалист METALLICA почтил память Марши Зазула

7 янв 2021 : 		 MILEY CYRUS позвала ELTON JOHN для записи кавер-версии METALLICA

3 янв 2021 : 		 METALLICA набрали миллиард

2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA
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Концертная запись METALLICA 1985 года



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UXB Press опубликовали два раритета METALLICA — в первом ролике интервью с Lars'ом 1984 года, а во втором — запись с выступления в Торонто 19 января 1985 года.

METALLICA - Rare 1985



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