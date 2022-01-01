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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 12
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Metallica

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2 сен 2022 : 		 METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"

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19 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"



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METALLICA сообщила о том, что 16 декабря состоится новый концерт из серии мероприятий благотворительного фонда "All Within My Hands":

«Мы рады объявить дату нашего третьего концерта-аукциона "Helping Hands" и приглашаем вас присоединиться к нам в Лос-Анджелесе 16 декабря 2022 года на особенное шоу в поддержку фонда "All Within My Hands". Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы встречались лично для проведения этого уникального мероприятия, поэтому мы хотим успеть внести его в ваш календарь прямо сейчас!

Мы с нетерпением ждём возможности поделиться всем тем, чего добился Фонд, и с вдохновением смотрим в будущее. Конечно, мы завершим мероприятие насыщенной вечерней концертной программой!

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на этом празднике; следите за новостями на сайте и в наших социальных сетях».

WeвЂ™re excited to announce the date of our third Helping Hands Concert & Auction as we invite you to join us in Los Angeles on December 16, 2022, for a very special show benefiting @AWMHFoundation.






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