METALLICA проведёт третий концерт из серии "All Within My Hands"



METALLICA сообщила о том, что 16 декабря состоится новый концерт из серии мероприятий благотворительного фонда "All Within My Hands":



«Мы рады объявить дату нашего третьего концерта-аукциона "Helping Hands" и приглашаем вас присоединиться к нам в Лос-Анджелесе 16 декабря 2022 года на особенное шоу в поддержку фонда "All Within My Hands". Прошло уже несколько лет с тех пор, как мы встречались лично для проведения этого уникального мероприятия, поэтому мы хотим успеть внести его в ваш календарь прямо сейчас!



Мы с нетерпением ждём возможности поделиться всем тем, чего добился Фонд, и с вдохновением смотрим в будущее. Конечно, мы завершим мероприятие насыщенной вечерней концертной программой!



Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам на этом празднике; следите за новостями на сайте и в наших социальных сетях».









