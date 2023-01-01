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Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»



Peter Paterno, который работал с METALLICA с начала 1980-х годов, отстаивал иск группы против Napster в 2000 году. Хотя дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате более 300 000 пользователей были отстранены от новаторской службы обмена музыкальными файлами, а имидж METALLICA сильно пострадал в глазах поклонников музыки. На вопрос в новом интервью Variety, считает ли он, что судебное разбирательство было «справедливым», он ответил:



«Да. Потому что они были по сути ворами! Это непопулярное мнение. Популярное мнение сейчас — это что-то вроде ревизионистской идеи, что не надо было подавать в суд на Napster, а надо было с ними договориться. Ну нет, с ними не о чем было договариваться. "Вы могли бы заключить сделку". А в чём заключалась бы сделка? Люди получали музыку бесплатно. Это было необходимо для того, чтобы установить основные правила стоимости музыки. Эти ребята не фанаты — фанаты платят за музыку и ценят её. Как сказал Dre, когда мы рассказали ему о Napster: "Я работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю в студии, а эти ребята просто воруют? Да пошли они!"»







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