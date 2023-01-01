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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 52
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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 52
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 18
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Metallica

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30 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «NWOBHM — одна из причин, по которой мы появились»

29 апр 2023 : 		 Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»

28 апр 2023 : 		 METALLICA открыла мировой тур

28 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий альбом»

27 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все мы — одно и то же существо»

26 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-либо споров»

25 апр 2023 : 		 METALLICA стали вторыми в США

24 апр 2023 : 		 Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе

22 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Хэви-металл — музыка неудачников»

21 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

20 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику

19 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы бесконечно любим друг друга»

19 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

19 апр 2023 : 		 METALLICA в четвёртый раз стала первой в Великобритании

18 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

17 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

16 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике
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|||| сегодня

Адвокат METALLICA по делу NAPSTER: «Они же воры!»



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Peter Paterno, который работал с METALLICA с начала 1980-х годов, отстаивал иск группы против Napster в 2000 году. Хотя дело было урегулировано во внесудебном порядке, в результате более 300 000 пользователей были отстранены от новаторской службы обмена музыкальными файлами, а имидж METALLICA сильно пострадал в глазах поклонников музыки. На вопрос в новом интервью Variety, считает ли он, что судебное разбирательство было «справедливым», он ответил:

«Да. Потому что они были по сути ворами! Это непопулярное мнение. Популярное мнение сейчас — это что-то вроде ревизионистской идеи, что не надо было подавать в суд на Napster, а надо было с ними договориться. Ну нет, с ними не о чем было договариваться. "Вы могли бы заключить сделку". А в чём заключалась бы сделка? Люди получали музыку бесплатно. Это было необходимо для того, чтобы установить основные правила стоимости музыки. Эти ребята не фанаты — фанаты платят за музыку и ценят её. Как сказал Dre, когда мы рассказали ему о Napster: "Я работаю 24 часа в сутки 7 дней в неделю в студии, а эти ребята просто воруют? Да пошли они!"»




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