METALLICA среди прочих вложила 13.7 миллиона долларов в MEDALLION



Medallion, платформа для прямого общения артистов с фанатами, которая позволяет артистам пользоваться преимуществами "белых меток" для фанатов и цифровой коммерции, закрыла сделку серии А на сумму 13,7 млн долларов. В раунде приняли участие Dragonfly и Lightspeed Faction, а также такие технологические инвесторы, как Coinbase Ventures, Infinite Capital, J17, The Chernin Group, Third Prime и Zeal Capital, а также инвесторы из музыкальной индустрии, включая Bill Silva Entertainment, Black Squirrel, Гая Лоуренса из Disclosure, Foundations Artist Management, Jungle, Mt. Joy, Method, Tiga и TAG Music. Компания Black Squirrel была основана в 2020 году бывшим руководителем Morgan Stanley Полом Донахью, METALLICA и ее внутренним руководством (Тони ДиЧиоччио, Марк Райтер и Вики Страт), основателем WG&S Эриком Вассерманом и фирмой Q Prime, которая представляет METALLICA.



Medallion намерен использовать этот капитал для ускорения реализации амбициозной технической дорожной карты, чтобы обеспечить новые возможности получения чистого дохода для артистов и возможность погружения членов сообщества в ключевые моменты творчества артистов.



С момента запуска в 2022 году технология Medallion позволила артистам создавать цифровые среды, управляемые сообществами, и нацеливать их на поклонников с самыми высокими запросами, предоставляя им эксклюзивный доступ к дропам, товарам и впечатлениям. Сообщества на базе Medallion быстро стали самым быстрорастущим каналом сообществ артистов, привлекая на 86 % больше участников, чем их группы в Facebook, на 161 % больше, чем Reddit, и на 206 % больше, чем Discord.



Последним продуктом Medallion стал Digital Deluxe - формат, попавший в чарты в Великобритании, Австралии и Германии. Этот премиальный продукт объединяет в себе эксклюзивный аудио- и визуальный контент, рассказывающий историю музыки. Последний альбом Jungle занял 3-е место в чартах Великобритании, чему отчасти способствовал запуск экспериментальной версии Digital Deluxe в сообществе Medallion. Поскольку потребители продолжают коллекционировать физические музыкальные форматы, Digital Deluxe предлагает фанатам премиальную цифровую альтернативу с более захватывающим контентом непосредственно от исполнителя.



«Артисты, имеющие прямой доступ к своим поклонникам, очень важны, но им также необходимо больше способов доставки информации, чтобы она приносила пользу», — говорит Мэтт Джонс, генеральный директор Medallion.



Хотя потоковое вещание открыло доступ к музыке и социальным сетям и создало новые каналы для прямого распространения, весь потенциал прямых связей между артистами и фанатами не был реализован". Подход Medallion, ориентированный на артистов, и акцент на цифровом опыте фанатов помогают начать новый, трансформационный период для артистов.



«Артисты начинают понимать, что они не просто создатели контента, но и сами бренды, и в результате создают мультимодальные бизнесы, которые выходят за рамки просто музыки и контента», — отметил Роб Хадик, генеральный партнер Dragonfly. «Medallion создает инфраструктуру, позволяющую артистам напрямую взаимодействовать со своими клиентами с самыми широкими возможностями посредством новых и эксклюзивных продуктов и впечатлений, одновременно становясь обладателем отношений с клиентами и создавая новые возможности для получения чистой прибыли от своего IP. Мы считаем, что это изменение парадигмы охватит всю экономику творчества».



«Артисты поддерживают прямые отношения только с частью своей фанбазы. Medallion решает эту проблему, открывая прямые связи между творцами и фанатами», — добавил Уилл Лиас из Lightspeed Faction. «Команда Medallion имеет опыт создания новаторских технологий для крупнейших мировых исполнителей, и мы рады поддержать их на этом пути».



Во главе Medallion стоят ветераны технологий, электронной коммерции и музыкальной индустрии из Songkick, Instagram, YouTube, Spotify, Grailed, Warner Music Group и Live Nation. До раунда серии А компания привлекла более 9 миллионов долларов посевного финансирования в 2022 году от таких инвесторов, как The Chernin Group, Polygon Ventures, Майк Шинода, Betaworks, Red Light Ventures и Noise DAO, а также нынешние артисты Medallion — iLLENNIUM и Tycho.







