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Metallica

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11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars

31 июл 2020 : 		 ROBERT TRUJILLO представляет новый бокс-сет METALLICA

30 июл 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Для меня честь, что мои машины в музее»

28 июл 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA

24 июл 2020 : 		 METALLICA лучше всех за последние пять лет дебютировала в чартах

23 июл 2020 : 		 Мужчина, который перерезал горло женщине, «услышав» голоса членов METALLICA, признан невиновным

22 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

17 июл 2020 : 		 Бокс-сет METALLICA выйдет летом

15 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

8 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

7 июл 2020 : 		 METALLICA о смерти Энио Морриконе

1 июл 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не определились с датой, когда начнём запись»

30 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

30 июн 2020 : 		 Рассказ о коллекции машин вокалиста METALLICA

25 июн 2020 : 		 Фанаты выбрали лучшую песню METALLICA

24 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

24 июн 2020 : 		 Вокалист METALLICA — о книге про свою коллекцию машин
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METALLICA выступит летом этого года



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Группа METALLICA подтвердила своё возвращение на сцену впервые после двух концертов "S&M²", состоявшихся в сентябре 2019 года, открывших Чейз-Центр в Сан-Франциско. METALLICA станет первой рок-группой в серии Encore Drive-In Nights и даст полноценное шоу 29 августа. Выступление будет снято специально для серии Encore Drive-In Nights, а пройдёт оно недалеко от штаб-квартиры группы в Северной Калифорнии. Съёмка затем будет смонтирована и сведена по самым высшим стандартам. Для фэн-клуба предпродажи стартуют 12 августа, для остальных — с 14 августа. Каждая покупка билетов, которая допускает загрузку одной машины до шести человек, будет включать в себя четыре цифровых копии "S&M²".

Шоу METALLICA является частью серии Encore Drive-In Nights, которую представляет ведущая компания-организатор мероприятий Encore Live. С июня Encore Live сотрудничает с кинотеатрами по всей стране, чтобы обеспечить безопасное и достойное развлечение мирового класса. Также 29 августа выступят и THREE DAYS GRACE.

Кинотеатры Drive-in, в которых будет проходить концерт, будут придерживаться рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), а также всех государственных и местных предписаний в области здравоохранения. Персонал будет носить средства индивидуальной защиты и обеспечивать пространство между автомобилями не менее шести футов. Кроме того, в концертных залах будут использоваться системы бесконтактной оплаты и продажи билетов, а также будет ограничена вместимость туалетных комнат. Правила, касающиеся концессий, будут приведены в исполнение в соответствии с требованиями отдельных штатов.

METALLICA To Play



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

olly71


11 авг 2020, 13:52		Вы хотите обхитрить вирус ? Да он на миллиард лет старше человечества а значит у него опыта больше . Тогда с билетами на концерт продавайте и полностью автономные костюмы биозащиты . Только так . Это всё полумеры ну как если бы играть в русскую рулетку и надеяться что порох в патроне отсырел .

deathstar777


11 авг 2020, 14:26		Ох уж этот мир. Редкая талантливая банда, и обязательно грести лопатой.


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