METALLICA выступит летом этого года



Группа METALLICA подтвердила своё возвращение на сцену впервые после двух концертов "S&M²", состоявшихся в сентябре 2019 года, открывших Чейз-Центр в Сан-Франциско. METALLICA станет первой рок-группой в серии Encore Drive-In Nights и даст полноценное шоу 29 августа. Выступление будет снято специально для серии Encore Drive-In Nights, а пройдёт оно недалеко от штаб-квартиры группы в Северной Калифорнии. Съёмка затем будет смонтирована и сведена по самым высшим стандартам. Для фэн-клуба предпродажи стартуют 12 августа, для остальных — с 14 августа. Каждая покупка билетов, которая допускает загрузку одной машины до шести человек, будет включать в себя четыре цифровых копии "S&M²".



Шоу METALLICA является частью серии Encore Drive-In Nights, которую представляет ведущая компания-организатор мероприятий Encore Live. С июня Encore Live сотрудничает с кинотеатрами по всей стране, чтобы обеспечить безопасное и достойное развлечение мирового класса. Также 29 августа выступят и THREE DAYS GRACE.



Кинотеатры Drive-in, в которых будет проходить концерт, будут придерживаться рекомендаций Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), а также всех государственных и местных предписаний в области здравоохранения. Персонал будет носить средства индивидуальной защиты и обеспечивать пространство между автомобилями не менее шести футов. Кроме того, в концертных залах будут использоваться системы бесконтактной оплаты и продажи билетов, а также будет ограничена вместимость туалетных комнат. Правила, касающиеся концессий, будут приведены в исполнение в соответствии с требованиями отдельных штатов.







