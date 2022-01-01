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Metallica

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Бывший гитарист OVERKILL жалеет, что не сыграл в METALLICA



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Bobby Gustafson в рамках недавней беседы коснулся темы возможной замены James'a Hetfleld'a в 1992 году:

«James тогда обгорел, и они обратились ко мне с просьбой его подменить, так что я начал разучивать 18 песен, которые они мне дали, и должен был сделать это всего за пару дней. На самом деле поскольку у меня было не так много времени, я не знал ни одной песни целиком. Они должны были дать мне четыре или пять и позволить выучить их за те две недели, которые у нас были свободны. Я сожалею, что из этого ничего не вышло. Это могло бы быть круто.

Думаю, они решили, что я знаю песни. Мы с James'ом и Kirk'ом [Hammett'ом, гитарист'ом METALLICA] были друзьями, но я никогда не играл чужой материал. Я всегда сочинял сам. Я был первым, кому они позвонили в тот вечер. Мне жаль, что я их подвёл».




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