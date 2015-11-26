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Metallica

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10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой

28 окт 2021 : 		 Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне

27 окт 2021 : 		 Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами

24 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 окт 2021 : 		 Трейлер новой книги о METALLICA

20 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 окт 2021 : 		 COREY TAYLOR: «"Enter Sandman" был нашей "Stairway To Heaven"»

19 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место

12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE



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All Within My Hands Foundation (AWMH) и бренд одежды WOLVERINE продолжают сотрудничество и представляют новую линейку, познакомиться с которой можно на wolverine.com/metallica.

METALLICA And Clothing Brand WOLVERINE Introduce Encore Collaboration










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