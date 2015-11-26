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Metallica

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Видео с юбилейного концерта METALLICA



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Видео со второго юбилейного концерта METALLICA, который состоялся 19 декабря в Chase Center в Сан-Франциско, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hardwired

02. The End Of The Line

03. Dirty Window

04. I Disappear

05. Am I Evil? (DIAMOND HEAD cover)

06. The Memory Remains

07. Fuel

08. Bleeding Me

09. Wasting My Hate

10. The Unforgiven

11. Enter Sandman

12. Harvester Of Sorrow

13. Master Of Puppets

14. Fade To Black

15. Whiplash

16. Seek & Destroy

METALLICA Plays Deep Cuts At Second 40th-Anniversary Show At San Francisco




















































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