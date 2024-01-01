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Metallica

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|||| 5 янв 2024

Барабанщик METALLICA о любви к LYNYRD SKYNYRD и WARRIOR SOUL



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В недавнем эпизоде подкаста The Metallica Report барабанщик METALLICA Lars Ulrich вновь поделился своими впечатлениями о музыке, которую слушает в последнее время. В частности, он упомянул о более глубоком погружении в малоизвестные треки LYNYRD SKYNYRD, назвав пять песен, которые вызвали у него особый отклик. Эти песни демонстрируют более тяжёлую и менее популярную сторону коллектива. Ulrich сказал:

«Сейчас я заслушиваюсь несколькими вещами LYNYRD SKYNYRD, более тяжёлые песни, более редкие. Одна называется "On The Hunt", другая — "Cry For Bad Man", третья — "Workin' For MCA", которая, возможно, не самая редкая, "Saturday Night Special" и песня "Searching". Эти пять песен невероятные, более глубокие, более тяжёлые. Люди, которые знают SKYNYRD, в основном судят о них по "Free Bird" или "Sweet Home Alabama", но есть кое-что более тяжёлое, менее мейнстримовое. Отличные, крутейшие хард-роковые песни середины 1970-х. Невероятная игра на барабанах, пение, соло. Эти песни определённо выдержали испытание временем.

А другой музыкальный коллектив, которым я в последнее время несколько увлекся, это группа WARRIOR SOUL, которая выпустила некоторое количество совершенно невероятных пластинок. WARRIOR SOUL чрезвычайно недооценены. В принципе, множество из их ранних альбомов прекрасны, но лично я постоянно возвращаюсь к пластинке 'The Space Age Playboys', которая вышла... дайте подумать, наверное, году в '94?.. Где-то так. Такие песни, как 'Rocket Engines', 'Let's Get Wasted', 'The Pretty Faces', 'Rotten Soul', 'Fightin' The War', 'The Drug' — буквально все эти вещи великолепны. На этой пластинке есть звук и настроение, которые и сейчас, спустя уже тридцать лет, весьма впечатляют. Это такая пограничная энергетика между хард-роком и хэви-металом, но хорошо сдобренная панковским подходом к делу, когда музыканты смело показывают всем средний палец и плюют на общепринятое. Бунтарская, идущая вразрез с трендами музыка, которую WARRIOR SOUL записали на этой пластинке, точно так же свежа, как была и два-три десятилетия назад, когда только появилась на свет».

Ранее в 2017 году, когда Ulrich составил для журнала Rolling Stone список из своих любимых 15 альбомов в жанре хард-рока и металла, он также включил туда и WARRIOR SOUL.

Полный список Lars'a в алфавитном порядке:

AC/DC, ‘Let There Be Rock’ (1977)
Alice in Chains, ‘Dirt’ (1992)
Black Sabbath, ‘Sabotage’ (1975)
Blue Öyster Cult, ‘On Your Feet or On Your Knees’ (1975)
Deep Purple, ‘Made in Japan’ (1972)
Diamond Head, ‘Lightning to the Nations’ (1980)
Guns N’ Roses, ‘Appetite for Destruction’ (1987)
Iron Maiden, ‘The Number of the Beast’ (1982)
Judas Priest, ‘Unleashed in the East’ (1979)
Mercyful Fate, ‘Melissa’ (1983)
Motörhead, ‘Overkill’ (1979)
Rage Against the Machine, ‘The Battle of Los Angeles’ (1999)
System of a Down, ‘Toxicity’ (2001)
UFO, ‘Strangers in the Night’ (1979)
Warrior Soul, ‘The Space Age Playboys’ (1994)






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