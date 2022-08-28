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*MEGADETH открыли тур 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
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Metallica

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Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах METALLICA



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В новом интервью с Джо Роганом, ведущим программы "The Joe Rogan Experience", Dave Mustaine рассказал о своём увольнении из METALLICA в 1983 году и создании MEGADETH. На вопрос о том, сразу ли после ухода из METALLICA он начал работать над MEGADETH или ему потребовалось некоторое время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, Dave ответил:

«Я думаю, что мысленно я сразу перешёл к MEGADETH, но в то время я всё ещё пытался переварить то, что произошло.

Больше всего меня беспокоило то, что я сочинил музыку и сказал им: "Не используйте её". И, конечно, они её использовали. Они использовали её на первой пластинке [1983 года "Kill 'Em All"], на второй [1984 года "Ride The Lightning"]. На третьей пластинке [1986 "Master Of Puppets"] есть части моей музыки в одной из песен. Все соло на первой пластинке — мои, за исключением того, что их исполняет Kirk [Hammett, нынешний гитарист METALLICA]. И они похожи, но не те же самые. А он неплохой гитарист».

Когда его спросили, получает ли он за это гонорары, Mustaine ответил:

«Большую часть — да, но Kirk получал мои отчисления за песню "Metal Militia" [из альбома "Kill 'Em All"] много-много лет. И он должен был видеть чек, так что я знаю, что кто-то в курсе, что мне не платили».

После того, как Роган отметил, что Mustaine чувствует «печаль и горечь» по поводу своего ухода из METALLICA, Dave сказал:

«Не горечь — я с этим покончил. Это просто деньги. В конце концов моё счастье, моя семья, моя жена и мои дети для меня важнее всего на свете. Я люблю наших фанатов. Я рад многому, что у меня есть в этой жизни. Но главное — это моя семья. И, конечно, мои отношения с Богом. Я принимаю это близко к сердцу. И я не говорю об этом с людьми, я не навязываю им это. Это моё дело. И я просто рассматриваю это как этап в жизни... Да, мне было 20 лет, когда я был в METALLICA, а теперь посмотрите на меня, мне 60 лет, и я в MEGADETH. И я обладатель "Грэмми". Я автор бестселлеров по версии New York Times. Много всего».




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28 авг 2022
gravitgroove
Это интервью из серии некоторых с ДС «пусть молодежь узнает, что такое…/как все было».
Играй гармонь любимая: https://youtu.be/RfX85ixZii

P.S. Кто-то изменил несколько нот в последовательности скейла соло - оно больше не твое, не переживай больше и забудь о роялти на этот счет.

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