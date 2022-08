сегодня



Лидер MEGADETH — об использовании его музыки в альбомах METALLICA



В новом интервью с Джо Роганом, ведущим программы "The Joe Rogan Experience", Dave Mustaine рассказал о своём увольнении из METALLICA в 1983 году и создании MEGADETH. На вопрос о том, сразу ли после ухода из METALLICA он начал работать над MEGADETH или ему потребовалось некоторое время, чтобы обдумать свои дальнейшие действия, Dave ответил:



«Я думаю, что мысленно я сразу перешёл к MEGADETH, но в то время я всё ещё пытался переварить то, что произошло.



Больше всего меня беспокоило то, что я сочинил музыку и сказал им: "Не используйте её". И, конечно, они её использовали. Они использовали её на первой пластинке [1983 года "Kill 'Em All"], на второй [1984 года "Ride The Lightning"]. На третьей пластинке [1986 "Master Of Puppets"] есть части моей музыки в одной из песен. Все соло на первой пластинке — мои, за исключением того, что их исполняет Kirk [Hammett, нынешний гитарист METALLICA]. И они похожи, но не те же самые. А он неплохой гитарист».



Когда его спросили, получает ли он за это гонорары, Mustaine ответил:



«Большую часть — да, но Kirk получал мои отчисления за песню "Metal Militia" [из альбома "Kill 'Em All"] много-много лет. И он должен был видеть чек, так что я знаю, что кто-то в курсе, что мне не платили».



После того, как Роган отметил, что Mustaine чувствует «печаль и горечь» по поводу своего ухода из METALLICA, Dave сказал:



«Не горечь — я с этим покончил. Это просто деньги. В конце концов моё счастье, моя семья, моя жена и мои дети для меня важнее всего на свете. Я люблю наших фанатов. Я рад многому, что у меня есть в этой жизни. Но главное — это моя семья. И, конечно, мои отношения с Богом. Я принимаю это близко к сердцу. И я не говорю об этом с людьми, я не навязываю им это. Это моё дело. И я просто рассматриваю это как этап в жизни... Да, мне было 20 лет, когда я был в METALLICA, а теперь посмотрите на меня, мне 60 лет, и я в MEGADETH. И я обладатель "Грэмми". Я автор бестселлеров по версии New York Times. Много всего».







