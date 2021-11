сегодня



Видео с выступления METALLICA



METALLICA выступила во время долгожданного дебюта бойцовского клуба Triller Fight Club "Triad Combat" в субботу, 27 ноября, на поле Globe Life Field, домашнем стадионе команды Major League Baseball Texas Rangers в Арлингтоне, штат Техас.



Opening Set



01. Fuel

02. Ride The Lightning



Pre-Main Event



03. Master Of Puppets

04. Nothing Else Matters

05. Enter Sandman



Closing Set



06. Whiplash

07. The Memory Remains

08. Wherever I May Roam

09. Sad But True

10. Creeping Death

11. The Unforgiven

12. For Whom The Bell Tolls

13. Whiskey In The Jar

14. Fade To Black

15. Battery

16. Seek & Destroy





































