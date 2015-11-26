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Metallica

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30 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2021 : 		 METALLICA сотрудничает с Clue

22 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»

11 ноя 2021 : 		 METALLICA запускает Vinyl Club 2022

10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой

28 окт 2021 : 		 Вокалист METALLICA продал землю в Аризоне

27 окт 2021 : 		 Попробуй выиграть "Black Album" METALLICA с автографами

24 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 окт 2021 : 		 MILEY CYRUS поговорила с барабанщиком METALLICA

22 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Видео с выступления METALLICA



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METALLICA выступила во время долгожданного дебюта бойцовского клуба Triller Fight Club "Triad Combat" в субботу, 27 ноября, на поле Globe Life Field, домашнем стадионе команды Major League Baseball Texas Rangers в Арлингтоне, штат Техас.

Opening Set

01. Fuel
02. Ride The Lightning

Pre-Main Event

03. Master Of Puppets
04. Nothing Else Matters
05. Enter Sandman

Closing Set

06. Whiplash
07. The Memory Remains
08. Wherever I May Roam
09. Sad But True
10. Creeping Death
11. The Unforgiven
12. For Whom The Bell Tolls
13. Whiskey In The Jar
14. Fade To Black
15. Battery
16. Seek & Destroy

Watch METALLICA Perform At

















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