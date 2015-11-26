4 янв 2019



Профессиональное концертное видео METALLICA



METALLICA исполнили композицию "One" на концерте, состоявшемся 20 октября 2018 года в Bryce Jordan Center (University Park, Pennsylvania). Видео с концерта доступно ниже.



Группа установила рекорд посещаемости на этой концертной площадке, собрав 15 588 поклонников.



















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