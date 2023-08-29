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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 46
*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 26
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 22
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 20
*PARADISE LOST завершили перезапись Icon 18
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Metallica

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12 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 авг 2023 : 		 Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!»

9 авг 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда вышли "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning", ничего подобного не существовало»

7 авг 2023 : 		 METALLICA исполнила Too Far Gone?

7 авг 2023 : 		 LARS ULRICH о долголетии METALLICA

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2 авг 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

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27 июл 2023 : 		 METALLICA продолжает обучать подростков

23 июл 2023 : 		 METALLICA готовит фильм о поклонниках

7 июл 2023 : 		 METALLICA 12 раз первая

2 июл 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 29 авг 2023

Новый рекорд METALLICA



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METALLICA установила рекорд по сборам на SoFi Stadium 25 августа, собрав почти 80 000 зрителей — это лучший показатель по сборам с момента открытия стадиона в сентябре 2020 года. На два концерта группы было продано более 156 000 билетов.

.@Metallica now holds the highest single-show attendance record at #SoFiStadium. Thank you for two incredible sold-out nights! вљЎпёЏрџ¤#M72LApic.twitter.com/bnxV7sLKAJ






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29 авг 2023
gravitgroove
Вот тут по кол-ву посещений интересно
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-attended_concerts
29 авг 2023
N
Nihel
А я думал 800 рифов.....

просмотров: 598

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