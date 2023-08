Новый рекорд METALLICA

29 авг 2023



Ќовый рекорд METALLICA



METALLICA установила рекорд по сборам на SoFi Stadium 25 августа, собрав почти 80 000 зрителей Ч это лучший показатель по сборам с момента открыти€ стадиона в сент€бре 2020 года. Ќа два концерта группы было продано более 156 000 билетов.









pic.twitter.com/bnxV7sLKAJ @Metallica now holds the highest single-show attendance record at #SoFiStadium . Thank you for two incredible sold-out nights! вЪ°пЄПрЯ§Ш #M72LA





