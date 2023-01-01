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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
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Metallica

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|||| 9 июн 2023

Видео с выступления METALLICA



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Видео с выступления METALLICA, которое состоялось восьмого июня в рамках фестиваля Download, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Creeping Death"
"Harvester of Sorrow"
"Leper Messiah"
"King Nothing"
"Lux Æterna"
"Screaming Suicide"
"Fade to Black"
"Sleepwalk My Life Away"
"Orion"
"Nothing Else Matters"
"Sad But True"
"The Day That Never Comes"
"Blackened"
"Fuel"
"Seek & Destroy"
"Master of Puppets"

METALLICA - Fan-Filmed Video Of First No Repeat Weekend Download Festival 2023 Show Streaming; Full Setlist Revealed




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