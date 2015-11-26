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Metallica

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Музыканты METALLICA почтили память Джона Зазулы



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Группа METALLICA отреагировала на известие о смерти основателя Megaforce Records, Джона Зазулы:

«Сегодня тяжелая музыка потеряла одного из своих великих героев, поскольку Джонни Зи покинул этот мир слишком рано.

В 1982 году, когда никто не хотел рисковать из-за четырех ребят из Калифорнии, играющих сумасшедший металл, Джонни и Марша сделали это, и остальное, как говорится, уже история".

Он был наставником, менеджером, главой лейбла и отцом для всех нас... METALLICA не была бы тем, кто мы есть, и не была бы там, где мы сейчас находимся, без Джона Зазулы и его жены Марши.

Наша любовь и сочувствие адресованы детям Джонни и его внукам, которых он очень любил и приводил на наши концерты, когда они были еще в пеленках.

Мы надеемся, что они смогут найти утешение в том, что он воссоединился с Маршей, и что он помог подарить столько невероятной музыки столь многим людям.

Надеюсь, сегодня вечером там будет отличное шоу, чтобы поприветствовать тебя! Мы будем скучать по тебе, Джонни!»

В отдельном заявлении барабанщик METALLICA Lars Urlich сказал:

«Спасибо тебе, Джонни, за то, что дал шанс этим сумасшедшим, шумным, бескомпромиссным и недисциплинированным чувакам из Северной Калифорнии, которые не секли фишку, но которые были готовы, хотели и были более чем способны бросить все и вся и заняться этим... Спасибо тебе за то, что дал нам чувство единения и, в конечном счете, чувство собственного достоинства. Я навсегда останусь благодарен тебе за твою дружбу, советы и слепую веру в то, что музыка, которую мы играли, может быть разделена с гораздо большим количеством людей, которые были такими же, как мы... аутсайдерами и неудачниками!

Покойся с миром, мой друг».

METALLICA's LARS ULRICH And JAMES HETFIELD Thank JONNY Z For 'Taking A Chance' On Their Band











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