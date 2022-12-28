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*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Metallica

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|||| 28 дек 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках "Helping Hands Concert & Auction" 15 декабря, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Acoustic
Blackened (“Blackened 2020” version)
The Unforgiven
Borderline (Thin Lizzy cover) (Live debut)
It's Killing Me (UFO cover) (Live debut)
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

Electric
The Call of Ktulu
Harvester of Sorrow
Holier Than Thou
All Within My Hands (Acoustic version; Played electric)
Creeping Death
Enter Sandman
Lux Æterna
Nothing Else Matters (with St. Vincent) (Kirk Doodle Intro)
Seek & Destroy




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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28 дек 2022
o
overgrin
ну это уж слишком....
как люди в зале могут слушать подобную хуйню...нет-ХУЙНЮ!!!...просто не понять

просмотров: 265

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