Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Детройте десятого ноября, доступно для просмотра ниже:



"Creeping Death"

"Harvester Of Sorrow"

"Through The Never"

"Leper Messiah"

"Lux Æterna"

"Too Far Gone?"

"Fade To Black"

"Shadows Follow"

"Orion"

"Nothing Else Matters"

"Sad But True"

"The Day That Never Comes"

"Hardwired"

"Fuel"

"Seek & Destroy"

