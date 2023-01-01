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*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 33
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Детройте десятого ноября, доступно для просмотра ниже:

"Creeping Death"
"Harvester Of Sorrow"
"Through The Never"
"Leper Messiah"
"Lux Æterna"
"Too Far Gone?"
"Fade To Black"
"Shadows Follow"
"Orion"
"Nothing Else Matters"
"Sad But True"
"The Day That Never Comes"
"Hardwired"
"Fuel"
"Seek & Destroy"
"Master Of Puppets"




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