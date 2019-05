5 май 2019



METALLICA в Мадриде



Группа METALLICA опубликовала небольшое видео, рассказывающее о том, как прошло выступление в Мадриде третьего мая, собравшее 70 000 зрителей.



Сет-лист:





"Hardwired"

"The Memory Remains"

"Disposable Heroes"

"The God That Failed"

"The Unforgiven"

"Here Comes Revenge"

"Moth Into Flame"

"Sad But True"

“No Leaf Clover” (followed by Kirk Hammett and Robert Trujilo’s solos “Brutus”, “ManUNkind” and “Orion”)

"St. Anger"

"One"

"Master Of Puppets"

"For Whom The Bell Tolls"

"Creeping Death"

"Seek & Destroy"



Encore:



"Lords Of Summer"

"Nothing Else Matters"

"Enter Sandman" (with “The Frayed Ends of Sanity” outro)

















