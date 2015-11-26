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Metallica

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8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA
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|||| 5 май 2019

METALLICA в Мадриде



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Группа METALLICA опубликовала небольшое видео, рассказывающее о том, как прошло выступление в Мадриде третьего мая, собравшее 70 000 зрителей.

Сет-лист:


"Hardwired"
"The Memory Remains"
"Disposable Heroes"
"The God That Failed"
"The Unforgiven"
"Here Comes Revenge"
"Moth Into Flame"
"Sad But True"
“No Leaf Clover” (followed by Kirk Hammett and Robert Trujilo’s solos “Brutus”, “ManUNkind” and “Orion”) 
"St. Anger"
"One"
"Master Of Puppets"
"For Whom The Bell Tolls"
"Creeping Death"
"Seek & Destroy"

Encore:

"Lords Of Summer"
"Nothing Else Matters"
"Enter Sandman" (with “The Frayed Ends of Sanity” outro) 

METALLICA Rock 70,000 In Madrid; Thank You Recap Video







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КомментарииСкрыть/показать 2 )

father


6 май 2019, 00:13		Опа, St. Anger вернулся

гладиатор


6 май 2019, 00:35		Сетлист чумовой, да этот европейский тур - нечто, сразу столько интересных и редких вещей!


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