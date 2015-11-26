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Вскрытие от гитариста METALLICA



Funko и Walmart выпустят специальные фигурки METALLICA, тематически связанные с "Black Album". Видео, в котором гитарист METALLICA Kirk Hammett вскрывает коробку с посылкой, доступно ниже.







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