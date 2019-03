сегодня



Туры METALLICA , KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных



METALLICA, KISS и THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA попали в Топ-20 глобальных концертных турне, которые ранжируются по средней кассе в каждом городе и включают в себя среднюю цену билетов на шоу. Список основан на данных, предоставленных изданию Pollstar организаторами концертов и менеджерами площадок.



Рок/металл-артисты, вошедшие в список на этой неделе:



2. Elton John; $2,662,708; $139.46

3. Fleetwood Mac; $2,186,678; $139.51

5. Metallica; $2,047,611; $121.15

9. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1,404,527; $113.76

11. KISS; $1,205,057; $103.08

14. Trans-Siberian Orchestra; $1,037,030; $64.34









