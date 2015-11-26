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Metallica

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30 мар 2019 : 		 Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных

28 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA надеется в будущем создавать больше музыки к фильмам

27 мар 2019 : 		 METALLICA даст ещё один концерт с оркестром

26 мар 2019 : 		 Барабанщик METALLICA о туре в формате двух недель

26 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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22 мар 2019 : 		 Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд

20 мар 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 мар 2019 : 		 Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA

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8 мар 2019 : 		 Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD

6 мар 2019 : 		 Гитарист METALLICA выбрал любимые песни из "Master Of Puppets"

6 мар 2019 : 		 Группа METALLICA впервые исполнила 'Here Comes Revenge'

5 мар 2019 : 		 Бывший техасский конгрессмен посетил концерт METALLICA

17 фев 2019 : 		 DEE SNIDER о METALLICA: «Эти засранцы заслуживают каждого доллара, который они заработали»

16 фев 2019 : 		 Группа METALLICA собрала уже более $150 миллионов

12 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

8 фев 2019 : 		 Концертное видео METALLICA

6 фев 2019 : 		 NETFLIX почти договорились о покупке фильма, в котором снимался James Hetfield

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4 фев 2019 : 		 Акустика от METALLICA

4 фев 2019 : 		 "Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях

1 фев 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 янв 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Туры METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA вошли в число 20 самых успешных



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METALLICA, KISS и THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA попали в Топ-20 глобальных концертных турне, которые ранжируются по средней кассе в каждом городе и включают в себя среднюю цену билетов на шоу. Список основан на данных, предоставленных изданию Pollstar организаторами концертов и менеджерами площадок.

Рок/металл-артисты, вошедшие в список на этой неделе:

2. Elton John; $2,662,708; $139.46
3. Fleetwood Mac; $2,186,678; $139.51
5. Metallica; $2,047,611; $121.15
9. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1,404,527; $113.76
11. KISS; $1,205,057; $103.08
14. Trans-Siberian Orchestra; $1,037,030; $64.34

METALLICA, KISS, THE TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA Among Top 20 Global Concert Tours



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