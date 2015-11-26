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Басист METALLICA — о первом стадионном концерте



Robert Trujillo в программе "Worth The Hype" ответил на вопрос о том, каким был его первый концерт на стадионе:



«На разогреве у ANTHRAX в Германии с SUICIDAL TENDENCIES я не мог поверить в энергетику. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я начал смеяться, думая про себя: "Это нереальный момент". Потому что ты вырос, играя на воздушной гитаре, и вдруг стоишь перед тысячами людей, и им нравится твоя музыка. Как, например, в Мюнхене, Германия, — я помню, как стоял на сцене и видел тот же стадион, который я видел по телевизору во время Олимпийских игр».







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