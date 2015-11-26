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Metallica

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18 окт 2021 : 		 Басист METALLICA — о первом стадионном концерте

17 окт 2021 : 		 JAMES HETFIELD: «Я не был первым кандидатом на роль вокалиста в METALLICA»

15 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 окт 2021 : 		 Сборник кавер-версий METALLICA попал на 7 место

12 окт 2021 : 		 Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA

12 окт 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 окт 2021 : 		 Разбирательства METALLICA и страховщиков продолжаются

10 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — об уходе басиста: «В этом был смысл»

10 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 окт 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о возвращении на сцену

7 окт 2021 : 		 MAX CAVALERA: «Я люблю METALLICA»

5 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 окт 2021 : 		 Вскрытие от гитариста METALLICA

1 окт 2021 : 		 Выходят новые фигурки METALLICA

1 окт 2021 : 		 Вокалист DEPECHE MODE исполняет METALLICA

28 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 сен 2021 : 		 Группа METALLICA целиком исполнила Black Album

24 сен 2021 : 		 METALLICA отыграли концерт для узкого круга в Сан-Франциско

23 сен 2021 : 		 METALLICA вернулась в чарты

20 сен 2021 : 		 LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевременно»

16 сен 2021 : 		 METALLICA и CARHARTT собрали $377,450

15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN
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Басист METALLICA — о первом стадионном концерте



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Robert Trujillo в программе "Worth The Hype" ответил на вопрос о том, каким был его первый концерт на стадионе:

«На разогреве у ANTHRAX в Германии с SUICIDAL TENDENCIES я не мог поверить в энергетику. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я начал смеяться, думая про себя: "Это нереальный момент". Потому что ты вырос, играя на воздушной гитаре, и вдруг стоишь перед тысячами людей, и им нравится твоя музыка. Как, например, в Мюнхене, Германия, — я помню, как стоял на сцене и видел тот же стадион, который я видел по телевизору во время Олимпийских игр».

METALLICA





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