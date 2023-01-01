25 май 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 17 мая на Stade De France, Paris, France, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. For Whom The Bell Tolls (first time as show opener since February 5, 2016)

02. Ride The Lightning

03. Holier Than Thou

04. I Disappear (tour debut)

05. Lux Æterna

06. Screaming Suicide

07. Fade To Black

08. Sleepwalk My Life Away

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Blackened (tour debut)

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets 05. Lux Æterna06. Screaming Suicide07. Fade To Black08. Sleepwalk My Life Away09. Orion10. Nothing Else Matters11. Sad But True12. The Day That Never Comes13. Blackened (tour debut)14. Fuel15. Seek & Destroy16. Master Of Puppets http://www.metallica.com







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