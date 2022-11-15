14 ноя 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Hard Rock Live, Seminole Hard Rock Hotel & Casino, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Creeping Death

02. Ride The Lightning

03. Motorbreath

04. No Remorse

05. Trapped Under Ice

06. The Call Of Ktulu

07. Phantom Lord

08. Am I Evil?

09. Metal Militia

10. For Whom The Bell Tolls

11. Whiplash

12. Fade To Black

13. Seek & Destroy



Encore:



14. Fight Fire With Fire

15. Bliztkrieg

16. Hit The Lights 07. Phantom Lord08. Am I Evil?09. Metal Militia10. For Whom The Bell Tolls11. Whiplash12. Fade To Black13. Seek & DestroyEncore:14. Fight Fire With Fire15. Bliztkrieg16. Hit The Lights http://www.metallica.com







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