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*Умер Дэн Маккаферти 52
*BLAZE BAYLEY — об альбомах IRON MAIDEN с ним: «Фанатам не оч... 27
*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 22
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Metallica

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14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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|||| 14 ноя 2022

Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в Hard Rock Live, Seminole Hard Rock Hotel & Casino, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Creeping Death
02. Ride The Lightning
03. Motorbreath
04. No Remorse
05. Trapped Under Ice
06. The Call Of Ktulu
07. Phantom Lord
08. Am I Evil?
09. Metal Militia
10. For Whom The Bell Tolls
11. Whiplash
12. Fade To Black
13. Seek & Destroy

Encore:

14. Fight Fire With Fire
15. Bliztkrieg
16. Hit The Lights




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15 ноя 2022
С
СтаканМарьиванны
Зачем я прочитал где-то здесь в комментах, что Хэммет би? Жил бы себе и дальше в счастливом неведении...

просмотров: 308

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