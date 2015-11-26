сегодня



Фрагмент нового релиза METALLICA



Ремастированная версия композиции "The Struggle Within", взятая из выходящего десятого сентября бокс-сета альбома 1991 года, доступна для прослушивания ниже.

</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>





+1 -0



просмотров: 776

