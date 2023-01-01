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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 38
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 32
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 28
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 22
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Metallica

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4 дек 2023 : 		 KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA

28 ноя 2023 : 		 Новая награда METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

25 ноя 2023 : 		 Как строят сцену METALLICA

24 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA упал на сцене

23 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 ноя 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы принесли много личных жертв»

8 ноя 2023 : 		 Новый рекорд METALLICA

27 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что я слышу»

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA о двух разных сетах в одном городе: «Это прикольный формат»

18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 окт 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

13 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Lars раньше никогда не репетировал»

12 окт 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

10 окт 2023 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

9 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»

6 окт 2023 : 		 Цветные винилы от METALLICA
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KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA



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KIRK HAMMETT в новом выпуске "Metal Mayhem ROC" вспомнил интересные факты о записи первой пластинки METALLICA, вновь узнает некоторых из тех, кто жил с METALLICA, как лично, так и профессионально. В этом эксклюзивном интервью представлено более 40 никогда ранее не публиковавшихся откровенных фотографий из студии и окрестностей Рочестера, из магазина Lakeshore Record Exchange, с концерта RAVEN в Riverboat и многое другое, что было найдено в личных коллекциях и альбомах. Кроме того, "Metal Mayhem ROC" рассказывает о концертах METALLICA на стадионе MetLife в Нью-Джерси в августе этого года, Kirk раскрывает, что его привлекает в Нью-Джерси помимо музыки (подсказка: песок и серфинг), а также рассказывает о своей любви к DEEP PURPLE и Томми Болину.




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