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KIRK HAMMETT вспоминает первый альбом METALLICA



KIRK HAMMETT в новом выпуске "Metal Mayhem ROC" вспомнил интересные факты о записи первой пластинки METALLICA, вновь узнает некоторых из тех, кто жил с METALLICA, как лично, так и профессионально. В этом эксклюзивном интервью представлено более 40 никогда ранее не публиковавшихся откровенных фотографий из студии и окрестностей Рочестера, из магазина Lakeshore Record Exchange, с концерта RAVEN в Riverboat и многое другое, что было найдено в личных коллекциях и альбомах. Кроме того, "Metal Mayhem ROC" рассказывает о концертах METALLICA на стадионе MetLife в Нью-Джерси в августе этого года, Kirk раскрывает, что его привлекает в Нью-Джерси помимо музыки (подсказка: песок и серфинг), а также рассказывает о своей любви к DEEP PURPLE и Томми Болину.







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