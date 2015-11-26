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Metallica

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|||| 4 янв 2022

JOHN BUSH: «Мне льстит, что я связан с METALLICA»



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JOHN BUSH в рамках недавнего интервью вновь коснулся темы возможного появления в группе METALLICA:

«Я говорю об этом уже много лет. Я всегда буду очень лестно отзываться о том, что меня пригласили в METALLICA еще в начале 80-х годов. Просто это никогда не должно было стать моей судьбой, вот что я всегда повторяю. Нет другого вокалиста, который должен был бы стать вокалистом METALLICA, кроме как James Hetfield. Это должно было случиться, и это то, как я это вижу. Как я уже сказал, мне всегда льстит, что я связан с историей этой группы — это, так сказать, важная веха в моей карьере — но в конце концов, не моя судьба быть вокалистом METALLICA. У меня совсем другая судьба».

JOHN BUSH: 'I'm Always Gonna Be Super Flattered That I Was Asked To Join METALLICA'











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