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METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN



Видео с появления группы METALLICA в программе "The Howard Stern Show" доступно для просмотра ниже. В программу по Zoom'y был также приглашён ELTON JOHN, рассказавший о своём участии в проекте из 53 кавер-версий коллектива:



«Для меня это одна из лучших песен, которые когда-либо были написаны. Это песня, которая никогда не устаревает. Исполняя эту композицию, я просто не мог остановиться, потому что структура аккордов, мелодии, смена темпа — здесь всё пропитано драматизмом».







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