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Metallica

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15 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN

15 сен 2021 : 		 SLASH — об альбоме METALLICA

10 сен 2021 : 		 METALLICA и MILEY CYRUS: Аудио

10 сен 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от RODRIGO Y GABRIELA

9 сен 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

8 сен 2021 : 		 Барабанщик METALLICA — о «Чёрном альбоме»: «Это было средоточие различных энергий, собравшихся вместе в нужное время»

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2 сен 2021 : 		 KAMASI WASHINGTON исполняет METALLICA

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30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

27 авг 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA пожертвовали $50,000 Гаити

26 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

26 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о ревности к METALLICA

26 авг 2021 : 		 METALLICA выпустили на виниле песни Криса Корнелла

24 авг 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

19 авг 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ROYAL BLOOD

19 авг 2021 : 		 Концертный трек METALLICA

18 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED вскрывает бокс-сет METALLICA

13 авг 2021 : 		 Альтернативный вариант "Nothing Else Matters"

13 авг 2021 : 		 TAMA выпустили фирменную линейку METALLICA

12 авг 2021 : 		 METALLICA и BODA SKINS выпускают новую коллекцию

8 авг 2021 : 		 HALOCENE исполняют METALLICA

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METALLICA и MILEY CYRUS: Видео. И ELTON JOHN



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zoom
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Видео с появления группы METALLICA в программе "The Howard Stern Show" доступно для просмотра ниже. В программу по Zoom'y был также приглашён ELTON JOHN, рассказавший о своём участии в проекте из 53 кавер-версий коллектива:

«Для меня это одна из лучших песен, которые когда-либо были написаны. Это песня, которая никогда не устаревает. Исполняя эту композицию, я просто не мог остановиться, потому что структура аккордов, мелодии, смена темпа — здесь всё пропитано драматизмом».

Watch METALLICA And MILEY CYRUS Perform























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КомментарииСкрыть/показать 4 )

ElectricRetard


15 сен 2021, 18:19		Как же я угараю с того, насколько ее голос мужественнее Гедди Ли)
Сайрус - няша.

nabastak_


15 сен 2021, 20:02		+

nabastak_


15 сен 2021, 20:11		Тока когда одновременно поют, ощущение диссонанса, у кого-то тональность сползает.

father


15 сен 2021, 22:10		Да, а она нефигово так поёт. И на этот раз у Хэта микрофон тоже работает:)


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