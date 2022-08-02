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Барабанщик METALLICA — о группе TAIPEI HOUSTON: «Я ими горжусь»



Перед выступлением METALLICA 28 июля на фестивале Lollapalooza в чикагском Грант-парке барабанщик Lars Ulrich рассказал местной радиостанции Rock 95.5 о группе TAIPEI HOUSTON, в состав которой входят его сыновья Myles и Layne Ulrich. Недавно TAIPEI HOUSTON выпустили свой дебютный сингл "As The Sun Sets", а также музыкальное видео, снятое режиссёром Виктором Грослингом.



Ларс сказал:



«Конечно, я ими горжусь. Я очень рад, что у них всё получается. То, что они создают, это круто. В то же время я думаю, что у нас очень открытые и прозрачные отношения, и, конечно, пару раз на этом пути я говорил, что, возможно, всё могло бы быть лучше; не знаю, правильное ли это слово. Так что это не просто: "О Боже! Ребята, вы великолепны". И поэтому я давал им конструктивную критику, может быть, в недостаточной степени — может быть, и слишком много конструктивной критики. Так что я точно не знаю.

Я могу сказать, что этот проект появился во второй половине пандемии. А когда они вернулись домой из Нью-Йорка в марте 20-го года, я думаю, они были не очень сфокусированы. И потребовалось время — я думаю, около года — для того, чтобы это приобрело форму. Было потрачено много времени, и они много работали, но в конце концов они словно обнулили звучание. И я считаю, что у них получилось нечто очень уникальное.



Их альбом выйдет, я думаю, через пару месяцев, полноценный альбом, и он будет просто потрясающим. На нём есть песни, по звучанию напоминающие SIMON & GARFUNKEL. Так что там есть чумовые темы. И это очень насыщенная пластинка. Когда вы прослушаете её от начала до конца, она определённо заставит вас постукивать в такт, и это хорошо».







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