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Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера



Вокалист METALLICA James Hetfield принял участие в благотворительном концерте VetsAid, в рамках которого исполнил кавер-версию хита Боба Сигера "Turn The Page". В концерте также были задействованы Eddie Vedder, Jon Bon Jovi, Alice Cooper, Daryl Hall, Vince Gill, Willie Nelson, Blake Shelton, Steven Van Zandt, Brandon Flowers, Gwen Stefani, Jason Isbell, Ben Harper и другие.



Организатор мероприятия, Joe Walsh, написал:



«Последние три года мы проводим этот славный странствующий цирк в городах по всей стране с однодневным рок-н-ролльным фестивалем и ярмаркой вакансий, чтобы поддержать наших ветеранов и их семьи. Обычно мы заполняем арену, играем пять часов и собираем кучу денег — на сегодняшний день это почти 1,5 миллиона долларов — чтобы помочь нашим ветеранам получить заслуженную заботу и поддержку. Но из-за COVID в этом году мы выходим на виртуальную арену, как и многие другие мероприятия.



Наше ветеранское сообщество и так страдает от роста бедности, проблем с психическим здоровьем, трудностей при возвращении в общество и личных кризисов в самые благоприятные годы. Во время этой пандемии ветераны особенно уязвимы. Я горжусь созданной нами общенациональной традицией, и я не могу придумать лучшего способа вспомнить и почтить память мужчин и женщин, которые служили нашей стране, в этот рождественский период, чем помочь нам собрать средства для удовлетворения их основных и насущных потребностей».



Вся чистая выручка от фестиваля 2020 года поступает непосредственно в благотворительные организации ветеранов, отобранные в результате процесса проверки, согласованного в тандеме с Объединённым институтом оружия.





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