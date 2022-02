сегодня



Гитарист METALLICA выпускает сольный ЕР



Kirk Hammett записал ЕР "Portals", который будет доступен в цифровом варианте, на CD и на лимитированном голубом виниле 23 апреля — релиз приурочен ко дню музыкального магазина.



«Изначально, еще до появления идеи сольного EP, я был вдохновлен необходимостью создать некий музыкальный саундтрек для сопровождения The Kirk Hammett Collection к первой выставке "It's Alive" в музее Пибоди Эссекс в Салеме, штат Массачусетс, в 2017 году. Я хотел придумать музыку, которая бы играла фоном, пока люди проходят по выставке. Однажды вечером я сел за стол с программой, и не успел оглянуться, как все составляющие для "Maiden And The Monster" были уже готовы.



Первоначальная концепция " Portals" началась с этой композиции. После этого я понял, что могу создавать различные эпизоды саундтрека. Это композиции, которые я называю "аудиокинематографическими"; я создаю звуки и музыкальные фрагменты для фильмов, которые крутятся в моей голове. Надеюсь, они будут аналогичным образом вызывать образы в головах других людей».



В релиз войдет четыре композиции: "Maiden And The Monster" и "The Jinn" на стороне А, и "High Plains Drifter" и "The Incantation" на стороне Б. Две последние были написаны в соавторстве с Эдвином Аутвотером, которого вы можете помнить по "S&M²". Оутуотер также участвовал в записи клавишных и руководил оркестром из Лос-Анджелесского филармонического оркестра на "Portals".



Среди других знакомых имен среди участников "Portals" — барабанщики Jon Theodore (соратник Kirk'а по WEDDING BAND) и Abraham Laboriel, Greg Fidelman на басу, лауреат премии "Эмми" аранжировщик Blake Neely и Bob Rock.







+5 -0



( 4 ) просмотров: 762