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Metallica

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Гитарист METALLICA выпускает сольный ЕР



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Kirk Hammett записал ЕР "Portals", который будет доступен в цифровом варианте, на CD и на лимитированном голубом виниле 23 апреля — релиз приурочен ко дню музыкального магазина.

«Изначально, еще до появления идеи сольного EP, я был вдохновлен необходимостью создать некий музыкальный саундтрек для сопровождения The Kirk Hammett Collection к первой выставке "It's Alive" в музее Пибоди Эссекс в Салеме, штат Массачусетс, в 2017 году. Я хотел придумать музыку, которая бы играла фоном, пока люди проходят по выставке. Однажды вечером я сел за стол с программой, и не успел оглянуться, как все составляющие для "Maiden And The Monster" были уже готовы.

Первоначальная концепция " Portals" началась с этой композиции. После этого я понял, что могу создавать различные эпизоды саундтрека. Это композиции, которые я называю "аудиокинематографическими"; я создаю звуки и музыкальные фрагменты для фильмов, которые крутятся в моей голове. Надеюсь, они будут аналогичным образом вызывать образы в головах других людей».

В релиз войдет четыре композиции: "Maiden And The Monster" и "The Jinn" на стороне А, и "High Plains Drifter" и "The Incantation" на стороне Б. Две последние были написаны в соавторстве с Эдвином Аутвотером, которого вы можете помнить по "S&M²". Оутуотер также участвовал в записи клавишных и руководил оркестром из Лос-Анджелесского филармонического оркестра на "Portals".

Среди других знакомых имен среди участников "Portals" — барабанщики Jon Theodore (соратник Kirk'а по WEDDING BAND) и Abraham Laboriel, Greg Fidelman на басу, лауреат премии "Эмми" аранжировщик Blake Neely и Bob Rock.

METALLICA's KIRK HAMMETT To Release 'Portals' Solo Instrumental EP



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father


8 фев 2022, 20:10		Офигеть, аж Фидельман с Роком поучаствовали, довольно интересно.

R0ck_N_R0lla


8 фев 2022, 20:20		Ну что ж, на этой работе Хэммит покажет Хэту и Ларсу, как они были неправы, когда пренебрегали его идеями при записи альбомов

Jack of Diamonds


8 фев 2022, 20:21		Его идеи были на потерянном айфоне

gravitgroove


8 фев 2022, 21:05		Его идеи в самых популярных трэках металлика: никто не будет отрицать, я надеюсь, что Enter the sandman чуток популярнее ваших любимых поделок на тему Judas Priest с Kill ‘em All


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