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Барабанщик METALLICA — о купленном заводике



В недавней беседе с BBC News Lars Ulrich объяснил, зачем METALLICA купила виниловый завод, который является шестым по продажам винила в США в прошлом году, реализовав 387 000 записей из своего каталога. Приобретение контрольного пакета акций Furnace Record Pressing, ведущего поставщика высококачественных виниловых пластинок и сопутствующих услуг, позволит Ulrich'у и его коллегам по группе удовлетворить имеющийся спрос.



Для того чтобы подготовить достаточное количество винила к выходу своего нового альбома "72 Seasons", METALLICA пришлось отправить альбом на завод за шесть месяцев до выхода. Всё это время они постоянно сталкивались с вероятностью утечки музыки. Приобретя компанию Furnace, которая печатала их диски в течение последних 15 лет, они смогли значительно сократить сроки выпуска.



«Это немного пугает, но мы пытаемся найти способ объединить то, что мы делаем, с содействием нашим братьям и сёстрам из других групп, и убедиться, что печатные машины работают с максимальной производительностью. Надеюсь, таким образом мы поможем донести до людей больше независимой музыки».







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